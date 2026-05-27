8th Pay Commission: रेलवे यूनियन का बड़ा दांव, 5 अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर से 4 गुना तक बढ़ जाएगी सैलरी

8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर हो रही चर्चाएं अब सिर्फ सैलरी रिवीज़न तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह इस बात पर एक बड़ी बहस बन चुकी है कि सरकार पर इसका कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा. इस बहस के केंद्र में इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) का एक ऐसा अनोखा प्रस्ताव है, जिसने हर सरकारी दफ्तर में हलचल मचा दी है.

क्या है नया प्रस्ताव और अलग ‘फिटमेंट फैक्टर’?

आमतौर पर हर वेतन आयोग में सभी कर्मचारियों के लिए एक ही ‘फिटमेंट फैक्टर’ (सैलरी बढ़ाने का मल्टीप्लायर) होता है. लेकिन इस बार, एसोसिएशन ने अलग-अलग पे-लेवल (Pay Levels) के लिए पांच अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर की मांग की है.

लेवल 1 से 5: 2.92 का फिटमेंट फैक्टर

लेवल 6 से 8: 3.50 का फिटमेंट फैक्टर

लेवल 9 से 12: 3.80 का फिटमेंट फैक्टर

लेवल 13 से 16: 4.09 का फिटमेंट फैक्टर

लेवल 17 से 18: 4.38 का फिटमेंट फैक्टर

सैलरी पर क्या होगा असर?

अगर सरकार इस फॉर्मूले को स्वीकार करती है, तो कुछ सीनियर अधिकारियों की बेसिक सैलरी में 400 फीसदी (4 गुना) से भी ज्यादा का उछाल आ सकता है.

सीनियर लेवल: लेवल 17-18 के किसी अधिकारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर सीधे लगभग ₹10.95 लाख हो सकती है.

मिड-लेवल: लेवल 6-8 के कर्मचारी की 45,000 की बेसिक सैलरी बढ़कर 1.57 लाख पहुंच सकती है.

एसोसिएशन का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था से जूनियर और सीनियर स्टाफ की सैलरी का अंतर बहुत कम हो गया है. खासकर रेलवे के टेक्निकल कर्मचारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जो सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील काम संभालते हैं. इसके अलावा, उन्होंने 5% सालाना इंक्रीमेंट और नए वेतन की गणना से पहले 50% महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ने की मांग भी रखी है.

क्या होता है ‘फिटमेंट फैक्टर’?

वेतन संशोधन का सीधा फॉर्मूला है:

नया बेसिक पे= मौजूदा बेसिक पे * फिटमेंट फैक्टर

7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 तय किया गया था. इस बार कर्मचारी संगठन बहुत बड़ी मांग कर रहे हैं. भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने न्यूनतम सैलरी 72,000 और 4.0 का फिटमेंट फैक्टर मांगा है, जबकि नेशनल काउंसिल-JCM ने न्यूनतम बेसिक पे 69,000 करने की पैरवी की है.

सरकार के सामने असली चुनौतियां

इस भारी बढ़ोतरी के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या देश का बजट इसका बोझ उठा पाएगा? खुद कर्मचारी नेता भी मानते हैं कि सरकार को कर्मचारियों की भलाई के साथ-साथ देश की आर्थिक स्थिति, पेंशन के खर्च और महंगाई के जोखिम को भी देखना है. फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि पेंशन, भत्ते और एरियर का खर्च भी कई गुना बढ़ जाता है. केंद्र के बाद राज्य सरकारें भी इसे लागू करती हैं, जिससे राज्यों पर भी आर्थिक दबाव आता है. यही वजह है कि सरकार कोई बीच का रास्ता (मिडिल पाथ) चुन सकती है.

फैमिली यूनिट’ और ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) पर बहस

यूनियनों की एक और बड़ी मांग ‘फैमिली यूनिट’ (परिवार की इकाई) के फॉर्मूले को 3 से बढ़ाकर 5 करने की है, क्योंकि आज के दौर में बुजुर्ग माता-पिता की देखरेख, इलाज और पढ़ाई का खर्च बहुत बढ़ गया है.

पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पूरी तरह वापस लाना अब व्यावहारिक रूप से आसान नहीं है, इसलिए यूनियनें अब “OPS जैसी सुरक्षा” (मिनिमम गारंटीड पेंशन, जो DA से जुड़ी हो) पर फोकस कर रही हैं.

1.1 करोड़ कर्मचारियों पर असर

जस्टिस (रिटायर्ड) रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में 8वां वेतन आयोग इस समय देशव्यापी दौरों और बैठकों के जरिए गहन कंसल्टेशन फेज में है. इस पूरी कसरत का सीधा असर देश के 1.1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा. सरकार ने इस आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को किया थ. अब देखना यह है कि आर्थिक दबावों के बीच सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों और देश की तिजोरी में कैसे तालमेल बिठाती है.