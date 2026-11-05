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8th Pay Commission: 3 गुना से अधिक बढ़ेगी पेंशन, क्या हर महीने 1 लाख हो जाएगी; नोट करें 8वें वेतन आयोग के लेटेस्ट अपडेट्स

8th Pay Commission Pension Calculator:  क्या  25,000 रुपये की बेसिक पेंशन बढ़कर  64,250 रुपये हो सकती है? 2.0, 2.25 और 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अनुमान देखें.

By: JP Yadav | Published: November 5, 2026 7:53:33 AM IST

8th Pay Commission: 3 गुना से अधिक बढ़ेगी पेंशन, क्या हर महीने1 लाख हो जाएगी; नोट करें 8वें वेतन आयोग के लेटेस्ट अपडेट्स
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8th Pay Commission Pension Calculator: 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बदलाव कर सकता है. पेंशनभोगी संघों ने भी उच्च पेंशन दरें और बेहतर लाभ देने की मांग करते हुए अपने सुझाव सौंपे हैं. हालांकि अभी अंतिम निर्णय आना बाकी है, लेकिन यहां बताया गया है कि 2.0, 2.25 और 2.57 के फिटमेंट फैक्टर के तहत 25,000 रुपये से 75,000 रुपये तक की बेसिक पेंशन में क्या बदलाव हो सकते हैं.

8th Pay Commission : पेंशनभोगी संघ पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं?

कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठनों ने मांग की है कि पेंशन दरअसल, अंतिम बार मिले मूल वेतन (बेसिक पे) के 67 प्रतिशत के बराबर होनी चाहिए, जबकि अभी यह 50 प्रतिशत पर है. उन्होंने अंतिम बार मिले मूल वेतन के 50 प्रतिशत के बराबर पारिवारिक पेंशन (फैमिली पेंशन) देने की भी मांग की है. अन्य मांगों में असैन्य कर्मचारियों (सिविलियन कर्मचारियों) के लिए ‘वन रैंक-वन पेंशन’ (OROP) और न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाना शामिल है.

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OPS पेंशन: अभी आपकी सेवानिवृत्ति पेंशन की गणना कैसे की जाती है?

पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत, बेसिक पेंशन अंतिम बार मिले मूल वेतन या पिछले 10 महीनों के औसत वेतन (जो भी अधिक हो) का 50 प्रतिशत होती है, जबकि पारिवारिक पेंशन आमतौर पर अंतिम बार मिले वेतन का 30 प्रतिशत होती है. ये मौजूदा दरें हैं, जिन पर पेंशनभोगी संघ चाहते हैं कि 8वां वेतन आयोग फिर से विचार करे. 

 1 लाख रुपये का अंतिम मूल वेतन: पेंशनभोगी चाहते हैं कि बेसिक पेंशन 50,000 रुपये से बढ़कर 67,000 रुपये हो जाए. मान लीजिए कि कोई कर्मचारी 1 लाख रुपये के अंतिम मूल वेतन के साथ सेवानिवृत्त होता है (यह मानते हुए कि यह पिछले 10 महीनों के औसत वेतन से अधिक है) तो मौजूदा OPS नियमों के तहत, बेसिक पेंशन 50,000 रुपये होगी. संघ चाहते हैं कि इसे बढ़ाकर 67,000 रुपये कर दिया जाए, जो कि अंतिम बार मिले मूल वेतन का 67 प्रतिशत है. यह एक सुझाव है, कोई पक्का बदलाव नहीं.

 8वें वेतन आयोग में 2.0 फिटमेंट फैक्टर:  25,000 की पेंशन  50,000 रुपये हो सकती है
अगर 8वां वेतन आयोग 2.0 का फिटमेंट फैक्टर तय करता है, तो  25,000 रुपये की बेसिक पेंशन दोगुनी होकर  50,000 रुपये हो सकती है. जिन्हें अभी  50,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, उनकी संशोधित बेसिक पेंशन बढ़कर  1 लाख रुपये तक हो सकती है.  

2.25 फिटमेंट फैक्टर: क्या  50,000 रुपये की बेसिक पेंशन बढ़कर  1,12,500 रुपये हो सकती है?
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.25 रखा जाता है, तो  25,000 रुपये की बेसिक पेंशन बढ़कर  56,250 रुपये हो सकती है। जिन्हें अभी  50,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, उनकी संशोधित बेसिक पेंशन  1,12,500 रुपये हो सकती है.  75,000 रुपये की पेंशन बढ़कर 1,68,750 रुपये तक पहुंच सकती है.  

2.57 फिटमेंट फैक्टर:  75,000 की पेंशन बढ़कर  1,92,750 रुपये हो सकती है
अगर 8वां वेतन आयोग 2.57 का फिटमेंट फैक्टर अपनाता है, तो  25,000 रुपये की बेसिक पेंशन बढ़कर  64,250 रुपये हो सकती है. 50,000 रुपये की पेंशन  1,28,500 रुपये तक पहुंच सकती है, जबकि जिन्हें अभी  75,000 रुपये की पेंशन मिल रही है, उनकी संशोधित बेसिक पेंशन  1,92,750 रुपये मिल सकती है.

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