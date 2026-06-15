8वें वेतन आयोग से जुड़ी जरूरी डेडलाइन आज, चूक होने पर करना पड़ सकता है लंबा इंतजार, जानें इससे जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स

8th Pay Commission Updates 2026: 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार चर्चा बनी हुई है. लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के फैसले का इंतजार है. आज यानि 15 जून 2026 का दिन इन लोगों के लिए काफी खास रहने वाला है. दरअसल, आयोग ने कर्मचारी संगठनों, पेंशनर्स एसोसिएशनों और अन्य संबंधित पक्षों को अपनी मांगें और सुझाव भेजने के लिए 15 जून तक का समय दिया था. आज रात 12 बजे तक सुझाव भेजे जा सकते हैं, जिसके बाद से इस डेडलाइन को बंद कर दिया जाएगा.

माना जा रहा है कि अगर आज सुझाव भेजने में या इस डेडलाइन को नजरअंदाज करने में कोई चूक हो हो जाती है तो ऐसे में आपको 10 साल इंतजार करना पड़ सकता है. माना यह भी जा रहा है कि इस बार डेडलाइन बढ़ाने की आशंका काफी कम है. ऐसे में कोई नई डेडलाइन नहीं दी जाने की बात कही जा रही है.

लगातार चल रही हैं बैठकें

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो देशभर में 8वें वेतन आयोग को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं. अलग-अलग राज्यों में कर्मचारी संगठनों के साथ 8वें वेतन आयोग की बैठकें जारी हैं. लखनऊ में 22-23 जून, भुवनेश्वर में 6-7 जुलाई और कोलकाता में 7-9 जुलाई को जरूरी बैठकें प्रस्तावित की गई हैं. वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली और जम्मू-कश्मीर में भी आयोग अलग-अलग पक्षों से चर्चा कर चुका है. आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. सरकार ने 8वें वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया था

वेतन में होगा कितना इजाफा?

मीडिया रिपोर्ट्स और अन्य कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 20% से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है. माना जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर सैलरी को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाला गुणांक 2.4 और 3.0 के बीच रहेगा.