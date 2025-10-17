Domino’s में एक्सपायरी खाना, KFC में पुराना तेल, ये टॉप 8 ब्रांड्स स्वाद के पीछे देते हैं जहर, FSSAI की रेड से खुली पोल!

Bad Food Quality in top 8 Brands : इन दिनों सोशल मीडिया पर फूड क्वालिटी को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है. कभी मिलावटी दूध की खबरें आती हैं, तो कभी पनीर में खराबी के मामले सामने आते हैं. इस बीच, एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें एक युवक गुस्से में कहता है – अब मैं इन 8 फेमस फूड ब्रांड्स का खाना कभी नहीं खाऊंगा.

उस व्यक्ति ने बताया कि हाल ही में FSSAI (भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण) ने कुछ नामी फूड चेन पर छापेमारी की, और उनके फूड प्रोडक्ट्स में गंभीर गड़बड़ियां पाई गईं. वीडियो में उसने एक-एक कर इन ब्रांड्स का नाम लिया और बताया कि क्यों वो अब उनका खाना नहीं खाएगा.

FSSAI की छापेमारी में सामने आए 8 फूड ब्रांड्स

वीडियो में शख्स ने FSSAI की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 8 फेमस ब्रांड्स की लिस्ट बताई, जिनमें से कुछ नाम सुनकर लोग हैरान रह गए. आइए जानें किस ब्रांड में क्या खामी पाई गई:

Burger King – मेयोनीज में बैक्टीरिया!

इस लिस्ट में पहला नाम है बर्गर किंग का. रिपोर्ट के मुताबिक इनके मेयोनीज सॉस में हानिकारक बैक्टीरिया पाए गए हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक हो सकते हैं.

Pizza Hut – सॉस में नॉन-एडिबल ग्रेड मटेरियल

दूसरे नंबर पर है पिज्जा हट. छापेमारी के दौरान इनके सॉस में खाद्य के लायक न होने वाला मटेरियल (non-edible grade material) मिला है, जो सीधा उपभोक्ताओं की सेहत से खिलवाड़ है.

KFC – बार-बार गर्म किया गया तेल

तीसरे स्थान पर है KFC, जो अपने फ्राइड डिशेस के लिए जाना जाता है. लेकिन रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वे बार-बार इस्तेमाल किया गया तेल (reuse oil) प्रयोग कर रहे हैं, जिससे कैंसर तक का खतरा हो सकता है.

McDonald’s – सिंथेटिक रंगों का इस्तेमाल

मैकडॉनल्ड्स, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक का पसंदीदा ब्रांड है, वो भी इस लिस्ट में शामिल है. रिपोर्ट के अनुसार उनके खाने में सिंथेटिक कलर्स मिलाए जाते हैं, जो सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं.

Chappan Bhog – मिलावटी कंडेन्स्ड मिल्क

पांचवें नंबर पर है छप्पन भोग, जो मिठाइयों के लिए मशहूर है. लेकिन जांच में उनके कंडेन्स्ड मिल्क में मिलावट पाई गई, जिससे मिठाइयों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं.

Biryani Blues – जरूरत से ज्यादा फ्लेवरिंग

बिरयानी ब्लूज का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है, लेकिन आपको जानकर झटका लग सकता है कि उनकी बिरयानी में अत्यधिक आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है.

Haldiram’s – लो क्वालिटी का तेल

सातवें नंबर पर है देशभर में मशहूर हल्दीराम्स. रिपोर्ट में सामने आया कि उनकी नमकीन में घटिया क्वालिटी का तेल इस्तेमाल किया गया है, जिससे पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं.

Domino’s – एक्सपायर्ड आइटम्स का रीलैबलिंग

सबसे चौंकाने वाला नाम है डोमिनोज. रिपोर्ट के अनुसार ये ब्रांड एक्सपायर्ड फूड आइटम्स को रीलैबल करके दोबारा इस्तेमाल करता है, जो सीधा ग्राहकों की सेहत से धोखा है.

इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों ने इन ब्रांड्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की बात कही है, वहीं कुछ ने इन आउटलेट्स से खाना खाना ही बंद कर दिया है.