भारत को डेड इकोनॉमी बताने पर घिरे राहुल गांधी, इस आंकड़े के जरिए Shivraj Singh Chauhan ने उड़ा डाली धज्जियां!

Shivraj Singh Chauhan: भाजपा ने शनिवार( 30 अगस्त) को कहा कि अप्रैल-जून में भारत की अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज़्यादा 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दिखाने वाले नवीनतम आँकड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए “वास्तविकता का सबसे करारा तमाचा” हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत को “मृत अर्थव्यवस्था” बताया था।

शुक्रवार को जारी सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, बीते तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी, जो अमेरिका द्वारा विनाशकारी टैरिफ लगाए जाने से पहले की पाँच तिमाहियों में सबसे ज़्यादा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की बढ़ोतरी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से हुई।

भारत मृत नहीं है, यह एक ‘दीर्घजीवी अर्थव्यवस्था’ है

जीडीपी के आँकड़ों पर टिप्पणी करते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा, “जो लोग इसे ‘मृत अर्थव्यवस्था’ कहते हैं, उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि भारत एक ‘दीर्घजीवी अर्थव्यवस्था’ है, जो एक विकसित और पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की राह पर है।” मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी आगे बढ़ रहा है।

पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत

सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए, भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, “कड़वे, भ्रमित, निराश और अस्वीकृत राहुल गांधी के लिए, जिन्होंने भारत को ‘मृत अर्थव्यवस्था’ करार दिया था, नवीनतम जीडीपी आंकड़े वास्तविकता का सबसे कठोर तमाचा हैं।”

‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अमित मालवीय ने कहा, “भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8 % की जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की है, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है।” उन्होंने यह भी दावा किया कि केवल एक चीज जो “मृत” है, वह है राहुल गांधी की विश्वसनीयता। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि भारत न केवल विकास कर रहा है, बल्कि तिमाही दर तिमाही उन लोगों को गलत साबित कर रहा है जिन्होंने विनाश की भविष्यवाणी की थी।

