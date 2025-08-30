Home > देश > भारत को डेड इकोनॉमी बताने पर घिरे राहुल गांधी, इस आंकड़े के जरिए Shivraj Singh Chauhan ने उड़ा डाली धज्जियां!

भारत को डेड इकोनॉमी बताने पर घिरे राहुल गांधी, इस आंकड़े के जरिए Shivraj Singh Chauhan ने उड़ा डाली धज्जियां!

BJP: मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी आगे बढ़ रहा है।

Published By: Ashish Rai
Published: August 30, 2025 22:07:28 IST

Shivraj Singh chauhan(शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी)
Shivraj Singh chauhan(शिवराज सिंह चौहान और राहुल गांधी)

Shivraj Singh Chauhan: भाजपा ने शनिवार( 30 अगस्त) को कहा कि अप्रैल-जून में भारत की अर्थव्यवस्था में उम्मीद से ज़्यादा 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दिखाने वाले नवीनतम आँकड़े कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए “वास्तविकता का सबसे करारा तमाचा” हैं, जिन्होंने हाल ही में भारत को “मृत अर्थव्यवस्था” बताया था।

शुक्रवार को जारी सरकारी आँकड़ों के मुताबिक, बीते तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.8 फीसदी की दर से बढ़ी, जो अमेरिका द्वारा विनाशकारी टैरिफ लगाए जाने से पहले की पाँच तिमाहियों में सबसे ज़्यादा है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की बढ़ोतरी मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र के अच्छे प्रदर्शन की वजह से हुई।

गुजरात में गरबा प्रेमियों की बढ़ेगी टेंशन, ‘बाबा वेंगा’ अंबालाल पटेल ने की चौंकाने वाली भविष्यवाणी

भारत मृत नहीं है, यह एक ‘दीर्घजीवी अर्थव्यवस्था’ है

जीडीपी के आँकड़ों पर टिप्पणी करते हुए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने कहा, “जो लोग इसे ‘मृत अर्थव्यवस्था’ कहते हैं, उन्हें अब समझ लेना चाहिए कि भारत एक ‘दीर्घजीवी अर्थव्यवस्था’ है, जो एक विकसित और पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की राह पर है।” मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में तेजी आगे बढ़ रहा है।

पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत

सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए, भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा, “कड़वे, भ्रमित, निराश और अस्वीकृत राहुल गांधी के लिए, जिन्होंने भारत को ‘मृत अर्थव्यवस्था’ करार दिया था, नवीनतम जीडीपी आंकड़े वास्तविकता का सबसे कठोर तमाचा हैं।”

  ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अमित मालवीय ने कहा, “भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8 % की जीडीपी वृद्धि दर दर्ज की है, जो विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है।” उन्होंने यह भी दावा किया कि केवल एक चीज जो “मृत” है, वह है राहुल गांधी की विश्वसनीयता। उन्होंने एक अन्य पोस्ट में कहा कि भारत न केवल विकास कर रहा है, बल्कि तिमाही दर तिमाही उन लोगों को गलत साबित कर रहा है जिन्होंने विनाश की भविष्यवाणी की थी।

Kalkaji Murder Case: ऐसा क्या हुआ कि BJP पर आगबबूला हुई AAP, हिन्दू आस्था पर हमला बताते हुए भयंकर लपेटा!

Tags: shivraj singh chauhan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
भारत को डेड इकोनॉमी बताने पर घिरे राहुल गांधी, इस आंकड़े के जरिए Shivraj Singh Chauhan ने उड़ा डाली धज्जियां!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भारत को डेड इकोनॉमी बताने पर घिरे राहुल गांधी, इस आंकड़े के जरिए Shivraj Singh Chauhan ने उड़ा डाली धज्जियां!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भारत को डेड इकोनॉमी बताने पर घिरे राहुल गांधी, इस आंकड़े के जरिए Shivraj Singh Chauhan ने उड़ा डाली धज्जियां!
भारत को डेड इकोनॉमी बताने पर घिरे राहुल गांधी, इस आंकड़े के जरिए Shivraj Singh Chauhan ने उड़ा डाली धज्जियां!
भारत को डेड इकोनॉमी बताने पर घिरे राहुल गांधी, इस आंकड़े के जरिए Shivraj Singh Chauhan ने उड़ा डाली धज्जियां!
भारत को डेड इकोनॉमी बताने पर घिरे राहुल गांधी, इस आंकड़े के जरिए Shivraj Singh Chauhan ने उड़ा डाली धज्जियां!
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?