IndiGo Crisis: 610 करोड़ रिफंड, 3000 बैग लौटे, 1650 फ्लाइटें दुरुस्त…इंडिगो संकट कितनी हद तक हुआ खत्म? सरकार ने दिया जवाब

Indigo flight Crisis: इंडिगो के हालिया परिचालन संकट के बाद स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है. कंपनी के सीईओ पीटर एल्बर्स ने 7 दिसंबर 2025 को बताया कि एयरलाइन अब फिर से ट्रैक पर लौट रही है और सिस्टम में सुधार स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है. उनके अनुसार, रविवार तक इंडिगो लगभग 1650 उड़ानें संचालित करने की स्थिति में पहुंच गई है. उन्होंने यह भी दावा किया कि एयरलाइन का नेटवर्क लगभग पूरी तरह से बहाल हो चुका है और रिफंड, लगेज हैंडलिंग तथा रीबुकिंग जैसे कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं.

610 करोड़ रुपये का रिफंड जारी, मंत्रालय की सख्ती

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब तक यात्रियों को 610 करोड़ रुपये का रिफंड लौटाया जा चुका है. सरकार ने एयरलाइन को कड़े निर्देश दिए थे कि 7 दिसंबर की रात 8 बजे तक सभी लंबित रिफंड प्रोसेस कर दिए जाएं. साथ ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों से रीशेड्यूलिंग के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा.

यात्रियों की सहायता के लिए विशेष सपोर्ट सेल बनाए गए हैं ताकि रिफंड और रीबुकिंग जैसी समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा सके. मंत्रालय का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में इंडिगो के परिचालन में निरंतर सुधार देखा गया है और उड़ानों की संख्या सामान्य स्थिति के करीब पहुंच रही है.

एविएशन नेटवर्क तेजी से सुधार की ओर

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि देश का एविएशन नेटवर्क तेजी से सामान्य हो रहा है. उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट्स पर फंसे यात्रियों की समस्याओं को दूर करने के लिए पिछले चार दिनों में लगातार कई पक्षों के साथ संवाद किया गया और स्थिति पर रियल-टाइम निगरानी रखी जा रही है.

उन्होंने आगे बताया कि सभी एयरलाइन ऑपरेटरों, हवाईअड्डा निदेशकों, ग्राउंड-हैंडलिंग एजेंसियों और अन्य संबंधित संगठनों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं. ऑपरेटरों को निर्देश दिया गया है कि वे फंसे हुए यात्रियों—विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों—के लिए आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करें.

इंडिगो को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि यात्रियों को उड़ान रद्द या विलंब होने की सूचना समय पर दी जाए और अत्यधिक विलंबित या रद्द उड़ानों का रिफंड उसी रात 8 बजे तक पूरा कर दिया जाए.

उड़ानों की संख्या में तेज बढ़ोतरी

इंडिगो की उड़ानों का संचालन पिछले कुछ दिनों में तेजी से बढ़ा है. शुक्रवार को जहां केवल 706 उड़ानें संचालित हुई थीं, वहीं शनिवार को यह संख्या बढ़कर 1,565 हो गई. रविवार तक उड़ानों की संख्या के 1,650 तक पहुंचने का अनुमान था. मंत्रालय ने यह भी बताया कि इंडिगो को यात्रियों से अलग हुए सभी सामानों को 48 घंटे के भीतर ढूंढकर उन्हें उनके घरों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं.

एयरपोर्ट्स पर स्थिति सामान्य

इंडिगो ने शनिवार तक देशभर के यात्रियों को 3,000 से अधिक बैग सफलतापूर्वक वापस पहुंचाए. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद और गोवा के हवाईअड्डा निदेशकों ने बताया कि रविवार तक सभी टर्मिनलों पर स्थिति सामान्य हो चुकी है.

यात्रियों की आवाजाही सुचारू है और चेक-इन, सुरक्षा जांच और बोर्डिंग पॉइंट्स पर अब कोई भीड़भाड़ नहीं दिख रही. कुल मिलाकर, हालिया संकट के बाद इंडिगो और सरकार दोनों के संयुक्त प्रयासों से स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है और एविएशन नेटवर्क सामान्य स्थिति की ओर लौट रहा है.

