जान का दुश्मन बना ChatGPT! इस AI Tool का इस्तेमाल करते ही 60 साल के बुजुर्ग के साथ हुआ कुछ ऐसा, डॉक्टरों ने भी खड़े किए हाथ

ChadGPT Side Effects: ChatGPT का इस्तेमाल एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान पर बात बन आई। 5 अगस्त 2025 को एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित एक केस रिपोर्ट के अनुसार, उस व्यक्ति ने अपने आहार में सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम ब्रोमाइड लेने की सलाह के लिए ChatGPT का रुख किया था।

Published By: Heena Khan
Published: August 15, 2025 09:16:20 IST

ChadGPT Side Effects: ChatGPT का इस्तेमाल एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि उसकी जान पर बात बन आई। 5 अगस्त 2025 को एनल्स ऑफ इंटरनल मेडिसिन में प्रकाशित एक केस रिपोर्ट के अनुसार, उस व्यक्ति ने अपने आहार में सोडियम क्लोराइड की जगह सोडियम ब्रोमाइड लेने की सलाह के लिए ChatGPT का रुख किया था। एआई चैटबॉट ने कथित तौर पर सोडियम ब्रोमाइड का सुझाव दिया था – एक ऐसा रसायन जो आमतौर पर सब्ज़ियों में मसाले डालने की तुलना में स्विमिंग पूल के रखरखाव से ज़्यादा जुड़ा होता है।

ChatGPT का इस्तेमाल करना पड़ा भारी 

बताया जा रहा है कि, इस व्यक्ति का कोई पहले मनोरोग या गंभीर चिकित्सा इतिहास नहीं था वहीँ जब इसने तीन महीने तक एआई की सिफ़ारिशों का पालन किया और ऑनलाइन सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त किया। उसका लक्ष्य अपने भोजन से क्लोराइड को पूरी तरह से हटाना था, जो उसने सोडियम सेवन और स्वास्थ्य जोखिमों पर पढ़े गए पिछले अध्ययनों से प्रेरित था।

लग गई भयंकर बीमारी 

जब वो आपातकालीन विभाग पहुँचा, तो उसने शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसे ज़हर दे रहा है। प्रयोगशाला परिणामों में असामान्य इलेक्ट्रोलाइट स्तर, जिसमें हाइपरक्लोरेमिया और नेगेटिव एनियन गैप शामिल था, इसका पता चला, जिससे डॉक्टरों को ब्रोमिज़्म का संदेह हुआ। अगले 24 घंटों में, उसकी हालत और बिगड़ती गई—व्यामोह बढ़ता गया, दृश्य और श्रवण दोनों ही तरह के मतिभ्रम होने लगे, और उसे मानसिक इलाज की ज़रूरत पड़ी। बाद में डॉक्टरों को पता चला कि उसे थकान, अनिद्रा, चेहरे पर मुँहासे, हल्का सा गतिभंग और अत्यधिक प्यास भी महसूस हो रही थी, जो सभी ब्रोमाइड विषाक्तता के कारण थे।

