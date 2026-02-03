Kolkata Earthquake: भूकंप के तेज झटकों से कांप उठे कोलकाता के कई जिले, म्यांमार रहा केंद्र; 6.0 नापी गई तीव्रता

Earthquake In Kolkata: मंगलवार को म्यांमार में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके तेज़ झटके कोलकाता और बांग्लादेश के कई हिस्सों में भी महसूस किए गए. EMSC डेटा के अनुसार, भूकंप म्यांमार के अकयाब से 70 मील पूर्व में आया. कोलकाता और पड़ोसी बांग्लादेश सहित पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों से झटके महसूस होने की खबर मिली. जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंसेज (GFZ) ने बताया कि भूकंप 10 किलोमीटर (6.21 मील) की गहराई पर था.

71 घंटों में म्यांमार में तीसरा भूकंप

भूकंप महसूस किया गया है. अब तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है. यह 24 घंटे से भी कम समय में बांग्लादेश में महसूस किया गया दूसरा भूकंप भी है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) ने एक बयान में कहा कि मंगलवार को इससे पहले देश में 4.1 तीव्रता का भूकंप आया था. EMSC के अनुसार, पिछले 71 घंटों में म्यांमार में यह तीसरा

150 किमी की गहराई पर आया था भूकंप

NCS के अनुसार, भूकंप 150 किमी की गहराई पर आया था. अनुमान है कि हर 30 सेकंड में पृथ्वी पर कहीं न कहीं भूकंप आता है. लेकिन उनमें से ज़्यादातर इतने कमज़ोर होते हैं कि उनका पता नहीं चल पाता.

कितना खतरनाक होता है 4.0 तीव्रता का भूकंप