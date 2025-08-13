एक व्यक्ति के 50 बच्चे? UP Congress के इस दावे की सच्चाई जान शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे राहुल गांधी

50 Sons of One Man Varanasi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बड़े पैमाने पर मतदाता धोखाधड़ी के उत्तर प्रदेश कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का राम जानकी मठ मंदिर के संतों ने खंडन किया है। उनका कहना है कि ये दावे एक धार्मिक परंपरा की गलतफहमी पर आधारित हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर वाराणसी के वार्ड नंबर 51 के कश्मीरीगंज इलाके की एक मतदाता सूची पोस्ट की, जिसमें दावा किया गया कि 50 से ज्यादा लोग एक ही व्यक्ति, रामकमल दास, के “पुत्रों” के रूप में पंजीकृत हैं।

यूपी कांग्रेस ने किया ये पोस्ट

यूपी कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि, वाराणसी में चुनाव आयोग का एक और कमाल देखिए! एक ही व्यक्ति, ‘रामकमल दास’ के नाम पर मतदाता सूची में 50 पुत्र दर्ज हैं! सबसे छोटा बेटा राघवेंद्र – उम्र 28 साल, और सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास – उम्र 72 साल! क्या चुनाव आयोग इस विसंगति को सिर्फ एक गलती मानकर खारिज कर देगा या यह मान लेगा कि खुलेआम धोखाधड़ी हो रही है? वोट चोरी की यह घटना बता रही है कि बनारस की जनता ही नहीं, बल्कि पूरा लोकतंत्र ठगा गया है। @ECISVEEP, आप इसके लिए हलफनामा कब दे रहे हैं?”

वाराणसी में चुनाव आयोग का एक और चमत्कार देखिए! मतदाता सूची में एक ही व्यक्ति ‘राजकमल दास’ के नाम पर 50 बेटों का रिकॉर्ड दर्ज है! सबसे छोटा बेटा राघवेन्द्र- उम्र 28 साल,

और सबसे बड़ा बेटा बनवारी दास- उम्र 72 साल! क्या चुनाव आयोग इस गड़बड़ी को भी सिर्फ त्रुटि कहकर टाल देगा या…







क्या है इसकी सच्चाई?

2023 नगर निगम चुनाव रोल से संबंधित सूची में, पते B 24/19 पर रहने वाले 50 से ज्यादा मतदाता दिखाई दे रहे हैं, और सभी ने रामकमल दास को अपना पिता बताया है। सूची में शामिल लोगों में 13 लोग 37 वर्ष के, पाँच 39 वर्ष के, चार 40 वर्ष के, अन्य 40 वर्ष की आयु के और दो 72 वर्ष के हैं। हालांकि, जब इंडिया टुडे टीवी ने उस स्थान का दौरा किया तो पता किसी आवासीय भवन का नहीं, बल्कि आचार्य रामकमल दास द्वारा स्थापित राम जानकी मठ मंदिर का निकला।

रामभरत शास्त्री ने क्या कहा?

मंदिर के वर्तमान प्रबंधक, रामभरत शास्त्री ने सूची की प्रामाणिकता की पुष्टि की, लेकिन स्पष्ट किया कि यह हिंदू मठवासी जीवन की सदियों पुरानी गुरु-शिष्य परंपरा को दर्शाती है। शास्त्री ने बताया, “हमारे आश्रम में, सांसारिक जीवन त्याग चुके शिष्य अपने गुरु को अपना पिता मानते हैं।” “जब कोई व्यक्ति साधु का जीवन अपनाता है, तो उसके सांसारिक पारिवारिक संबंध टूट जाते हैं, और सभी अभिलेखों में पिता के नाम के स्थान पर गुरु का नाम दर्ज किया जाता है”।