Agrasen Global City project:हरियाणा को मिलेगी नई पहचान,गुरुग्राम-फरीदाबाद समेत कई जिले मिलकर बनाएंगे अग्रसेन ग्लोबल सिटी

Agrasen Global City project 2025: हरियाणा अब एक ऐसा बदलाव देखने जा रहा है, जो न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश का चेहरा बदल देगा। सरकार ने एक बड़े सपने को हकीकत बनाने का ऐलान किया है “अग्रसेन ग्लोबल सिटी”। यह सिटी करीब 5 लाख एकड़ जमीन पर बनाई जाएगी और इसमें वे सभी आधुनिक सुविधाएं होंगी, जो किसी भी विकसित देश की बड़ी सिटीज में मिलती हैं। यह प्रोजेक्ट हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा लक्ष्य होगा। इसका उद्देश्य सिर्फ एक शहर खड़ा करना नहीं है, बल्कि भारत के विकास को नई दिशा देना है। यहां लोगों को बेहतर जीवन, युवाओं को रोजगार और निवेशकों को सुनहरा अवसर मिलेगा।





किन-किन इलाकों को जोड़ेगी यह सिटी ?

अग्रसेन ग्लोबल सिटी हरियाणा के कई बड़े इलाकों को जोड़कर बनाई जाएगी। इसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और मेवात के आसपास की जमीन शामिल होगी। यह सभी इलाके पहले से ही दिल्ली-एनसीआर का हिस्सा हैं और यहां मेट्रो, हाइवे और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इस वजह से यहां निवेश की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है।

क्या-क्या खास होगा इस ग्लोबल सिटी में?

यह सिटी सिर्फ ऊंची-ऊंची इमारतों और चौड़ी सड़कों तक सीमित नहीं होगी , बल्कि यहां पर हर तरह की सुविधाएं होंगी।

, आईटी पार्क और इंडस्ट्रियल हब – जहां मल्टीनेशनल कंपनियां और स्टार्टअप्स अपने ऑफिस खोलेंगे।

– एजुकेशन हब – बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर।

– हेल्थकेयर सेंटर – अंतरराष्ट्रीय स्तर के अस्पताल और मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट।

– मॉल और आधुनिक बाजार – शॉपिंग और एंटरटेनमेंट की बेहतरीन जगहें।

काम और कारोबार के नए रास्ते

अग्रसेन ग्लोबल सिटी का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि यहां लाखों युवाओं को नौकरी मिलेगी। आईटी कंपनियां, बिज़नेस हब और फैक्ट्रियां यहां खुलेंगी, जिससे देशभर के युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही, विदेशी निवेशक भी यहां निवेश करेंगे क्योंकि दिल्ली-एनसीआर से कनेक्टिविटी और सुविधाएं पहले से ही मज़बूत हैं।



पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा

यह सिटी सिर्फ काम और कारोबार के लिए ही नहीं होगी। यहां हरियाणा की संस्कृति को दिखाने के लिए पुराने जमाने के गांव, आर्ट गैलरी और पर्यटन स्थल बनाए जाएंगे। इसका फायदा यह होगा कि यहां रोजगार बढ़ेगा और हरियाणा की पहचान दुनियाभर में फैलेगी।