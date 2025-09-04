भीषण बाढ़ से Punjab तबाह, अब तक 39 लोगों की गई जान, फसलों को भी भारी नुकसान

Punjab Floods: पंजाब इस वक्त 1988 के बाद से सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। भारी बारिश और हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर से छोड़े गए पानी की वजह से राज्य की प्रमुख नदियाँ सतलुज, व्यास और रावी उफान पर हैं। मौसमी नाले भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। बाढ़ में अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और 3.5 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य के सभी 23 ज़िले बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि 1,698 गाँव पानी में डूबे हुए हैं।

बाढ़ के कारण पंजाब में 1,58,516 हेक्टेयर से ज़्यादा खड़ी फ़सलें बर्बाद हो गई हैं। किसानों को पशुधन की भी हानि का सामना करना पड़ रहा है। कई घर जमींदोज़ हो गए हैं या पानी में बह गए हैं। कई इलाकों में खेत झीलों और तालाबों में तब्दील हो गए हैं, जिनकी गहराई 8 से 10 फ़ीट तक बताई जा रही है। ग्रामीण नावों के सहारे आवाजाही कर रहे हैं।

गुरदासपुर, पठानकोट, फाजिल्का, कपूरथला, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर और अमृतसर सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िलों में शामिल हैं। प्रशासन ने कई राहत शिविर स्थापित किए हैं, लेकिन कई लोग अभी भी अपने मवेशियों और घरों के पास छतों या ऊँचे चबूतरों पर डेरा डाले हुए हैं।

सरकार और नेताओं की अपील

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और कहा कि सरकार ने विशेष गिरदावरी (नुकसान का आकलन सर्वेक्षण) शुरू कर दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रभावित परिवारों को मुआवज़ा मिलेगा। मान ने कहा, “जब भी देश संकट में आया, पंजाब ने साथ दिया। आज पंजाब संकट में है, देश को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए।”

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। इससे पहले, मनीष सिसोदिया ने तरनतारन में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया, वहीँ राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने राहत कार्यों के लिए अपने स्थानीय क्षेत्र विकास कोष से 3.25 करोड़ रुपए दिए हैं।

जन सहयोग लगातार जारी है

पंजाब के कलाकारों और सामाजिक संगठनों ने भी सहायता के लिए हाथ आगे किया है। सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ, गिप्पी ग्रेवाल, करण औजला, अम्मी विर्क और रंजीत बावा जैसे कलाकार लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं।

कई गैर सरकारी संगठन और सिख संगठन सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं, भाखड़ा बांध का जलस्तर 1677.84 फीट तक पहुँच गया है, जो अधिकतम क्षमता 1680 फीट के बेहद करीब है।

