370 Undoing the Unjust: भारत में कश्मीर का विलय नहीं चाहते थे पंडित नेहरू, इस किताब के खोले दबे राज, हिल गया पूरा देश

370 Undoing the Unjust: पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 4 जुलाई 1947 को महाराजा हरि सिंह को लिखा गया एक अब तक अप्रकाशित पत्र, नई प्रकाशित पुस्तक “370: अनडूइंग द अनजस्ट – अ न्यू फ्यूचर फॉर जेएंडके” के माध्यम से अब सार्वजनिक हो गया है। ब्लूक्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण की छठी वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित, यह अग्रणी पुस्तक वह प्रस्तुत करती है जो कई इतिहासकार प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं: अकाट्य दस्तावेज़ी प्रमाण कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वतंत्रता से बहुत पहले ही महाराजा हरि सिंह द्वारा कश्मीर को भारत में विलय करने के शुरुआती प्रयासों को नकार दिया था।

