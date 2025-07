Mumbai News: बालकनी में रखे चप्पल स्टैंड पर मां ने बिठाई 3 साल की बच्ची, और फिर…महाराष्ट्र से सामने आई दिल दहला देने वाली घटना, Video देख सहम जाएगा कलेजा

Palghar Girl Falls: महाराष्ट्र के पालघर जिले के नायगांव स्थित नवकार फेज वन सोसाइटी में एक 3 साल की बच्ची की एक ऊँची इमारत की 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मृतक की पहचान अनविका प्रजापति के रूप में हुई है, जो बी-1 विंग के कमरा 1201 में अपने माता-पिता के साथ रहती थी। यह घटना मंगलवार रात करीब 8 बजे हुई जब अनविका उसी मंजिल पर स्थित ए-3 विंग के कमरा 1202 में अपने एक रिश्तेदार के फ्लैट पर गई थी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, खेलते समय बच्ची बालकनी में रखे चप्पल स्टैंड पर चढ़ गई। इस दुखद घटनाक्रम में, उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे 12वीं मंजिल से नीचे गिर गई।

जिस बालकनी में वह गलती से चप्पल स्टैंड पर चढ़ गई थी, उसमें कथित तौर पर कोई सुरक्षात्मक ग्रिल नहीं थी, जो सुरक्षा में एक गंभीर चूक है। परिवार के सदस्य उसे तुरंत वसई के सर डी.एम. पेटिट अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरी सोसाइटी सदमे और शोक में है।

निवासियों का आरोप है कि सोसाइटी के 14 मंजिला टावरों की कई बालकनियों में सुरक्षात्मक ग्रिल जैसी बुनियादी सुरक्षा सुविधाएँ नहीं हैं। इन सुरक्षा उपायों का न होना इस भयावह दुर्घटना का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है। निवासियों का कहना है कि अगर समय रहते उचित सावधानी बरती गई होती, तो शायद इस नन्ही सी जान को बचाया जा सकता था।

इस घटना को लेकर एक पड़ोसी ने कहा “यह घरों को बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के महत्व की एक दर्दनाक याद दिलाता है, खासकर ऊँची इमारतों में। एक पल की चूक ने जीवन भर के दुःख का कारण बना दिया”।

#INDIA: #Maharashtra: Tragic accident in #Vasai

Mother made her 4 year old daughter sit near the window… she lost her balance and fell from the 12th floor #died on the spot.

The entire incident was captured on CCTV, people were shocked after watching the video. pic.twitter.com/ele0fiv9En

— CMNS_Media⚔️ #Citizen_Media🏹VEDA 👣 (@1SanatanSatya) July 25, 2025