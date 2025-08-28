Home > देश > पहलगाम के बाद बिहार में तबाही मचाने की कोशिश? नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने की घुसपैठ

पहलगाम के बाद बिहार में तबाही मचाने की कोशिश? नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने की घुसपैठ

Jaish-e-Mohammad: बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब बिहार में भी आतंकी गतिविधियां देखने के लिए मिली हैं। आपको बता दें, बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है।

Published By: Heena Khan
Published: August 28, 2025 13:28:52 IST

terrorist in bihar
terrorist in bihar

Terrorist in Bihar: बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल अब बिहार में भी आतंकी गतिविधियां देखने के लिए मिली हैं। आपको बता दें, बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि, पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं। इनमें हसनैन अली (रावलपिंडी निवासी), आदिल हुसैन (उमरकोट निवासी) और मोहम्मद उस्मान (बहावलपुर निवासी) नाम के शामिल हैं। वहीँ आपको बता दें, पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। उनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी दी है। कहा जा रहा है कि ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुँचे थे और तीसरे हफ्ते नेपाल सीमा से बिहार पहुंचे थे। वहीँ कहा जा रहा है कि ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश भी कर सकते हैं।

हो सकता है बड़ा अटैक 

वहीँ इस मामले को लेकर अब सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई है। वहीँ पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में इस मामले को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। खासकर सीमावर्ती जिलों सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल में सावधान रहने के लिए कहा गया है। भागलपुर समेत कई जिलों में भी इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीँ पुलिस ने लोगों से गुजारिश की है कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सूचना की जानकारी पुलिस को दें। 

Bihar Chunav 2025: बिहार की राजनीति में हुई ‘ठाकुर’ की एंट्री, नीतीश कुमार के करीबी ने राहुल गांधी को बना दिया ‘विलेन’

कहीं भी कर सकते हैं हमला

वहीँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, पुलिस मुख्यालय ने तीनों आतंकियों के पासपोर्ट और पहचान संबंधी जानकारी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ साझा की है। साथ ही, सभी जिलों के खुफिया तंत्र को सक्रिय करने और विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना ​​है कि ये आतंकी देश के किसी भी हिस्से में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण इसे विशेष रूप से संवेदनशील माना जा रहा है। इसीलिए पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

गणपति पंडाल के पीछे चल गए धारदार हथियार, लहूलुहान हुआ शख्स: मौके पर ही मौत

Tags: bihar newsterror attack
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मुगल सम्राट के अनसुने राज, जिन्हें सुनकर आपकी भी आँखें...

August 29, 2025

क्या आप भी बनाते हैं Aluminium के बरतनों में खाना,...

August 29, 2025

बारिश में मक्खियों से छुटकारा पाने के आसान नुस्खे

August 29, 2025

अपनी त्वचा से हटाए जलने व दाग धब्बो से निशान,...

August 29, 2025

कद्दू के बीज को खाने के 5 गजब के फायदे

August 28, 2025

बिना जिम, किए घटाना है वजन? तो ये 6-6-6 रूल...

August 28, 2025
पहलगाम के बाद बिहार में तबाही मचाने की कोशिश? नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने की घुसपैठ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

पहलगाम के बाद बिहार में तबाही मचाने की कोशिश? नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने की घुसपैठ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

पहलगाम के बाद बिहार में तबाही मचाने की कोशिश? नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने की घुसपैठ
पहलगाम के बाद बिहार में तबाही मचाने की कोशिश? नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने की घुसपैठ
पहलगाम के बाद बिहार में तबाही मचाने की कोशिश? नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने की घुसपैठ
पहलगाम के बाद बिहार में तबाही मचाने की कोशिश? नेपाल के रास्ते जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने की घुसपैठ
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?