पाकिस्तान से बिहार में घुसे 3 जैश के खूंखार आतंकी, दिल्ली तक मचा हड़कंप

Terror Alert: बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल, बिहार में भी आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं। आपको बता दें, बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 28, 2025 14:00:00 IST

Bihar Terror Alert: बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुस आए हैं। इनमें हसनैन अली (रावलपिंडी निवासी), आदिल हुसैन (उमरकोट निवासी) और मोहम्मद उस्मान (बहावलपुर निवासी) शामिल हैं। आपको बता दें, पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। उनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी दी गई है। कहा जा रहा है कि ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे थे और तीसरे हफ्ते में नेपाल बॉर्डर से बिहार पहुंचे। कहा जा रहा है कि ये किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की भी कोशिश कर सकते हैं।

आतंकियों की तस्वीरें आईं सामने 

वहीँ आपको बता दें, बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ा अलर्ट भी जारी किया है, जिसके मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी, हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान, नेपाल के रास्ते बिहार में प्रवेश कर चुके हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इसके बाद राज्य में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और सीमावर्ती जिलों में विशेष चौकसी बरती जा रही है। इतना ही नहीं बल्कि इन तीनों आतंकियों की तस्वीरें  सार्वजानिक कर दी गईं हैं।

बिहार में हाई अलर्ट 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस मुख्यालय ने तीनों आतंकियों के पासपोर्ट और पहचान संबंधी जानकारी सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों के साथ साझा की है। साथ ही, सभी जिलों के खुफिया तंत्र को सक्रिय करने और विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। खुफिया एजेंसियों का मानना ​​है कि ये आतंकी देश के किसी भी हिस्से में बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण इसे विशेष रूप से संवेदनशील माना जा रहा है। इसीलिए पुलिस मुख्यालय ने पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी करने और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

