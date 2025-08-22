डांस बार पर छापा, 25 के खिलाफ कार्रवाई,अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे   कलमना क्षेत्र में पुलिस का एक्शन, मचा हड़कंप

नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट: क्राइम ब्रांच के मानव तस्करी विरोधी दस्ते ने कलमना थाना क्षेत्र के ओल्ड कामठी रोड पर स्थित शिवशक्ति बार पर छापा मारा. बिना अनुमति के बार संचालक यहां लड़कियों का नाच करवा रहे थे. अर्धनग्न अवस्था में नाच रहीं लड़कियों पर ग्राहक पैसे उड़ा रहे थे. पुलिस ने बार संचालक सहित 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है. इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है. आरोपियों में शिवशक्ति बार के संचालक इतवारी रेलवे स्टेशन निवासी गोपाल उर्फ पप्पू चंपालाल यादव (54), दीप गोपाल यादव (30), मैनेजर गुलाब रहांगडाले (38), ग्राहक नंदनवन निवासी संजय बारापात्रे, बेलतरोड़ी निवासी प्रदीप गोंडाणे, सुगतनगर निवासी प्रदीप गजभिए, समतानगर निवासी रमेश मल्लेवार, धापेवाड़ा निवासी सचिन भुसारी, खैरी निवासी जितेंद्र रहांगडाले; किला रोड, महल निवासी सुबोध पगाड़े, एकात्मतानगर निवासी अतुल कटरे, विद्यानगर निवासी मयूर डहाले, परभणी निवासी सौरभ दहीवाल, पुणे निवासी पवन देशपांडे, अनिल गोविंद कांबले, गोरगांव मेधे निवासी सूरज दवाले, जूनी मंगलवारी निवासी अभय

India Housing Market Crash 2025: औसत फ्लैट की कीमत करोड़ों में! बड़े शहरों में लोग नहीं खरीद रहे मकान, हॉउसिंग मार्किट में आई भारी गिरावट?

अन्य आर्केस्ट्रा बार की भी की जाए जांच

कुछ आर्केस्ट्रा बार को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश में आर्केस्ट्रा के बहाने नंगा नाच चलता है. आर्केस्ट्रा में आने वाले ग्राहकों को 50 प्रतिशत का डिस्काउंट भी दिया जाता है. मसलन ग्राहक को 1 लाख रुपये की करारी नोट उपलब्ध करवाई जाती है. नागपुर के शिवशक्ति बार में मानव तस्करी विरोधी दस्ते ने छापामार कार्रवाई की। यहां बिना परमिशन के अश्लील डांस चल रहा था। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। घाटोले, शेरू चिंचघरे, संत तुकारामनगर निवासी विजेंद्र शाहू, मेहंदीबाग निवासी राहुल सपकाल, कलमना निवासी हितेश ठाकुर, रामकृष्णनगर निवासी प्रफुल चौहान, वर्धा निवासी विकास काले; यादगीर, कर्नाटक निवासी रामनाथ दिल्लीकर और परासिया (छिंदवाड़ा) निवासी मुकेश यादव का समावेश है. बुधवार की रात पुलिस को जानकारी मिली कि शिवशक्ति बार में आर्केस्ट्रा के बहाने मानव तस्करी का काम भी काम चल रहा था।

पुलिस को अन्य डांस बारों की भी छानबीन करेगी

50,000 रुपये देने होते हैं. बार गर्ल का डांस करवाने के लिए हिंगना और उमरेड रोड के बार चर्चित हैं। यहां विशेष ग्राहकों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। रात 11.30 के बाद स्पेशल गेस्ट के लिए सारे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं. ग्राहक की पैसे उड़ाने की क्षमता के हिसाब से काम होता है। कुछ बार में नोटों के बंडल की बजाय फूलों की माला और क्राउन उपलब्ध करवाया जाता है. ग्राहक पैसे देने की बजाय महिलाओं को हार और क्राउन पहनाते हैं। स्थानीय पुलिस के साथ आर्केस्ट्रा बार चलाने वालों के ‘मधुर संबंध’ होते हैं. थाने का स्टाफ तो जांच करता नहीं है। अब इस कार्रवाई के साथ ही पुलिस को अन्य डांस बारों की भी छानबीन करनी चाहिए।

PM Modi Bihar Visit: PM मोदी के दौरे ने बढ़ाई RJD-कांग्रेस की टेंशन, 2 विधायकों ने कर दिया ऐसा खेला, कभी नहीं भूल पाएंगे लालू…

अर्धनग्न अवस्था में लडकियां कर रही थी डांस

युवतियों का नाच चल रहा है। रात 1 बजे के दौरान पुलिस ने बार में छापा मारा. लाउड म्यूजिक सिस्टम पर 3 लड़कियों से अर्धनग्न अवस्था नृत्य करवाया जा रहा था। कुछ लोग पैसा भी उड़ा रहे थे। पुलिस ने आरोपियों से नकद, दोपहिया वाहन और म्यूजिक सिस्टम सहित 28 लाख रुपये का माल जब्त किया है। सुगम संगीत की आड़ में यहां डांस बार चलाया जा रहा था।

“ठहरा हूं ” तन्मय बत्रा की पहली पेशकश — एक ऐसे दिल की आवाज़ जो आगे नहीं बढ़ सका