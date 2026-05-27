20 हजार जवान, 500 कमांडो के हाथों दिल्ली की सुरक्षा…छावनी में तब्दील हुई राजधानी; जानें वजह

International Summit Delhi: देश की राजधानी दिल्ली में आने वाले दिनों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रहने वाली है. दो बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के आयोजन को देखते हुए केंद्र सरकार ने राजधानी में अर्धसैनिक बलों की बड़ी तैनाती का फैसला लिया है. विदेशी मेहमानों और वीवीआईपी नेताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

हजारों जवान और कमांडो होंगे तैनात

सुरक्षा व्यवस्था के तहत करीब 20 हजार जवान, 500 कमांडो और 1000 विशेष रक्षकों को तैनात किया जाएगा. इसके अलावा 300 बुलेट प्रूफ वाहनों को भी सुरक्षा ड्यूटी में लगाया जाएगा. राजधानी के प्रमुख इलाकों, सम्मेलन स्थलों, एयरपोर्ट, होटलों और वीवीआईपी रूट्स पर विशेष निगरानी रखी जाएगी. दिल्ली के कई संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों की लगातार पेट्रोलिंग भी देखने को मिलेगी.

दो बड़े अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बने वजह

जानकारी के मुताबिक, 31 मई को भारत और अफ्रीकी संघ आयोग के सहयोग से नई दिल्ली में एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा. इसके बाद 1 और 2 जून 2026 को इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का शिखर सम्मेलन भी राजधानी में आयोजित किया जाएगा. इन आयोजनों में कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है. इसी कारण सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की चूक से बचने के लिए व्यापक तैयारी कर रही हैं.

कई अर्धसैनिक बलों को मिली जिम्मेदारी

कानून-व्यवस्था और सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों यानी CAPF को सौंपी गई है. इसमें CRPF की 70 कंपनियां, BSF की 55 कंपनियां, SSB की 25 कंपनियां, CISF की 25 कंपनियां और ITBP की 25 कंपनियां शामिल हैं. ये सभी बल 3 जून तक दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे.

वीवीआईपी सुरक्षा के लिए खास तैयारी

सुरक्षा एजेंसियों ने वीवीआईपी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए विशेष रणनीति तैयार की है. ग्रेटर नोएडा स्थित CRPF कैंप में लगभग 1000 विशेष रक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है. इन जवानों को विदेशी राष्ट्राध्यक्षों और सरकार प्रमुखों की सुरक्षा का अनुभव है. कई जवान पहले SPG और NSG जैसी विशेष सुरक्षा इकाइयों के साथ भी काम कर चुके हैं. यही वजह है कि इस बार उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

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