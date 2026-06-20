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‘वो मर जाए…’ मंदिर की दान पेटी में मिला 20 रुपये का नोट, पढ़कर रह गए सभी हैरान

सोशल मीडिया पर एक 20 रुपये का नोट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि किसी ने दानपात्र में एक 20 रुपये का नोट डाला, जिसमें मौत की इच्छा लिखी थी, जिसे देखकर सब हैरान रह गए.

By: Deepika Pandey | Published: June 20, 2026 1:11:25 PM IST

20 रुपये का वायरल नोट
20 रुपये का वायरल नोट


20 Rupees Viral Note: लोग मंदिरों की दान पेटियों में अपनी श्रद्धा के साथ चढ़ावा चढ़ाते हैं. कोई अच्छी नौकरी की कामना करता है, कोई संतान सुख की, तो कोई परिवार की खुशहाली और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता है और दान देता है. हालांकि आंध्र प्रदेश के एक मंदिर में दान पेटी से निकला 20 रुपये नोट मिला, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग कुछ देर के लिए हैरान रह गए. 

बता दें कि ये घटना अनंतपुर जिले के प्रसिद्ध सुब्रह्मण्येश्वर स्वामी मंदिर की है, जहां मंदिर प्रशासन रोज की तरह दान पेटी में जमा चढ़ावे की गिनती कर रहा था. इसी दौरान मंदिर प्रशासन की नजर एक 20 रुपये के नोट पर पड़ी, जिसे देखकर सब हैरान रह गए.

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नोट में क्या लिखा था?

नोट पर लिखा था, ‘स्वामी मैं चाची की प्रताड़ना अब और नहीं सह पा रहा हूं. मैं प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी मर जाए.’ इस अजीबोगरीब प्रार्थना ने वहां मौजूद कर्मचारियों और श्रद्धालुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया. मंदिरों में लोग अक्सर सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं. हालांकि  इस तरह किसी की मौत की इच्छा लिखकर भगवान के चरणों में अर्जी लगाने का मामला बेहद असामान्य था.

नोट देखकर सब रह गए हैरान

मंदिर प्रशासन ने ये नोट देखा, तो सब हैरान रह गए और कुछ देर के लिए नोटों की गिनती भी रुक गई थी. लोगों ने इसे बारी-बारी देखा और पढ़ा. कुछ लोग ये पढ़कर हैरान हुए, तो कुछ हंसते नजर आए. इसके बाद मंदिर प्रशासन ने इस नोट को अलग रख दिया. किसी ने उस नोट की फोटो लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसके बाद से ये चर्चा का विषय बन गया. किसी ने इसे पारिवारिक दर्द के कारण बताया. किसी ने इस पर चिंता जताई.

किस परिस्थिति में की होगी प्रार्थना

हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो सका है कि ऐसी प्रार्थना करने वाला कौन था और उसने किस परिस्थिति में ये प्रार्थना की होगी. ये भी साफ नहीं है कि किसी ने ये मजाक में लिखा या कोई सच में मुसीबत में है. हालांकि इससे एक बार फिर ये साफ हो गया कि मंदिर में आने वाली हर प्रार्थना एक जैसी नहीं होती. 

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