Kulgam Encounter: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में सेना के 2 जवान शहीद, एक आतंकी भी मारा गया…पिछले 9 दिनों से इलाके में चल रहा एनकाउंटर

Operation Akhal: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच पिछले 9 दिनों से मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना के दो जवान भी शहीद हो गए हैं।

Published: August 9, 2025 11:12:00 IST

Operation Akhal: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच पिछले 9 दिनों से मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में सेना के दो जवान भी शहीद हो गए हैं। ऑपरेशन अखल पर बात करते हुए अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात भर आतंकवादियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच हुई गोलीबारी में चार सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिसमें दो सुरक्षाकर्मी अपना कर्तव्य निभाते हुए शहीद हो गए।

अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी है कि यह अभियान पिछले दस वर्षों में सबसे लंबे आतंकवाद विरोधी अभियानों में से एक है।

दो जवान वीरगति को प्राप्त

सेना की 15वीं कोर मुख्यालय ने X पर एक पोस्ट में कहा, चिनार कोर, राष्ट्र के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीरों, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रितपाल सिंह और सिपाही हरमिंदर सिंह के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देता है। उनका साहस और समर्पण हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। भारतीय सेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है। ऑपरेशन जारी है।”

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि रात भर चली गोलीबारी में दो और सैनिक घायल हो गए, जिससे घायलों की संख्या 10 हो गई। छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए सैकड़ों सैनिक सबसे बड़े आतंकवाद-रोधी अभियानों में से एक में शामिल हैं।

ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टरों का हो रहा इस्तेमाल

अभियान के दौरान, सुरक्षा बलों ने जंगल युद्ध में अच्छी तरह प्रशिक्षित आतंकवादियों को मार गिराने के लिए ड्रोन और हमलावर हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया। भारी गोलीबारी और कभी-कभार हुए विस्फोटों के बीच, अखल के घने अल्पाइन जंगलों में लक्षित क्षेत्रों पर ड्रोन विस्फोटक गिराते देखे गए हैं।

सेना के विशेष बल या पैराट्रूपर्स सहित सभी जवान सावधानी से कदम रख रहे हैं क्योंकि हेलीकॉप्टर इलाके के ऊपर से गुज़र रहे हैं और ड्रोन जंगलों में संदिग्ध ठिकानों पर लगातार हमले कर रहे हैं।

अखल इलाके में आतंकवादियों के एक बड़े समूह की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सेना, पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त अभियान शुरू करने के बाद पिछले शुक्रवार को मुठभेड़ शुरू हुई। शुरुआती मुठभेड़ में एक स्थानीय आतंकवादी मारा गया। पुलिस और सेना के शीर्ष कमांडर अभियान की निगरानी के लिए नियमित रूप से मुठभेड़ स्थल का दौरा कर रहे हैं।

