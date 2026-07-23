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जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच DMRC का बड़ा फैसला, सुरक्षा कारणों से बंद रहेंगे 16 मेट्रो स्टेशन; यहां देखें पूरी लिस्ट

DMRC ने बताया कि गुरुवार सुबह (23 जुलाई, 2026) को सुरक्षा कारणों से दिल्ली में कम से कम 16 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए, जिनमें राजीव चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और मंडी हाउस शामिल हैं.

By: JP Yadav | Published: July 23, 2026 7:54:23 AM IST

जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच DMRC का बड़ा फैसला, सुरक्षा कारणों से बंद रहेंगे 16 मेट्रो स्टेशन; यहां देखें पूरी लिस्ट
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत कई अन्य मांगों को लेकर क्रॉकरोच जनता पार्टी की अगुवाई में छात्रों का धरना प्रदर्शन देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर गुरुवार (23 जुलाई, 2026) को भी जारी है. छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर गुरुवार को भी दिल्ली मेट्रो के 16 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे. इसका मतलब ना तो इन मेट्रो स्टेशन पर लोग उतर सकेंगे और ना  ही यहां से प्रस्थान कर सकेंगे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने जानकारी दी है कि दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है. 

यहां पर बता दें कि पिछले एक महीने से भी अधिक समय से दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं. सोमवार को संसद कूच के नाम पर प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त बवाल और हंगामा देखने को मिला था. यह सिलसिला मंगलवार को भी जारी रहा.  आरोप है कि  मंगलवार की रात को भी जंतर मंतर और कनॉट प्लेस इलाके में उपद्रवियों ने जमकर बवाल किया.  दिल्ली पुलिस उपद्रव फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है. इस बीच अब दिल्ली में बवाल को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर DMRC ने जंतर मंतर और इसके आसपास आने वाले 16 मेट्रो स्टेशनों को बंद कर दिया गया है.  

कौन से स्टेशन थे बंद?

सामने आई जानकारी के अनुसार, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और जनपथ मेट्रो समेत 16 मेट्रो स्टेशन को   बंद करने का फैसला लिया गया है. राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में इंटरचेंज फैसिलिटी जारी रही. बता दें कि मंगलवार रात कनॉट प्लेस और जंतर मंतर के पास उपद्रवियों ने भारी बवाल काटा था जिसके बाद DMRC ने ये फैसला लिया। DMRC ने बताया कि ये फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया था. 

  •  लोक कल्याण मार्ग
  •  राजीव चौक
  • मंडी हाउस
  • केन्द्रीय सचिवालय
  •  आईटीओ
  •  दिल्ली गेट
  •   इंद्रप्रस्थ
  •   खान मार्केट
  •  जोर बाग
  •  शिवाजी स्टेडियम
  •  पटेल चौक
  •  रामकृष्ण आश्रम मार्ग
  •  बाराखंभा रोड
  •  सुप्रीम कोर्ट
  •  सेवा तीर्थ
  •  जनपथ
     

 यहां पर बता दें कि दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशनों पर CRPF को तैनात किया गया है. खासतौस से संसद जाने वाले मार्ग पर सीआरपीएफ तैनात है. इसके अलावा जंतर-मंतर के आसपास के चार मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली पुलिस मौजूद है. ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन और बाराखंबा मेट्रो स्टेशनों के आसपास भी प्रदर्शनकारी मौजूद हैं, लेकिन कम संख्या में.

Tags: delhi newshome-hero-pos-1
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