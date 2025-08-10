उत्तराखंड में मानवता शर्मसार, लड़की के साथ पहले दरिंदों ने किया सामूहिक बलात्कार, फिर छत पर ले जाकर…

Uttarakhand Rape Case: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की इलाके से एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना सामने आई है। बलात्कार के बाद आरोपियों ने लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। गंभीर रूप से घायल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। वे जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

लड़की की हालत गंभीर

हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के एक गाँव में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ तीन युवकों ने एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ गौशाला के पास बने कमरे में सामूहिक बलात्कार किया। इसी बीच, जब स्थानीय लोगों ने कमरे का गेट खोलने के लिए आवाज लगाई, तो आरोपियों ने लड़की को छत से नीचे फेंक दिया। लड़की को आनन-फानन में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

गाँव में आक्रोश

घटना के बाद गाँव में आक्रोश फैल गया। शनिवार देर शाम परिजनों ने ग्रामीणों के साथ फेरुपुर पुलिस चौकी का घेराव कर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। पथरी थाना पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। परिजनों ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि गांव का ही एक युवक बेटी को बहला-फुसलाकर बाइक पर खेत में बने एक कमरे में ले गया, जहाँ दो युवक पहले से मौजूद थे।

नाबालिग से सामूहिक बलात्कार

आरोप है कि तीनों ने लड़की के साथ बलात्कार किया। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उन्हें लड़की को ले जाते हुए देख लिया था। इसलिए वे बाइक से पीछा करते हुए कमरे तक पहुँच गए। जैसे ही उन लोगों ने आरोपियों से कमरे का गेट खोलने को कहा, उन्होंने लड़की को छत से फेंक दिया और फरार हो गए।