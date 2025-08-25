Home > देश > ‘प्रधानमंत्री को देना होगा इस्तीफा’, ये क्या कह गए Amit Shah, बात सुन फटी रह गईं Rahul-Kharge की आंखें

‘प्रधानमंत्री को देना होगा इस्तीफा’, ये क्या कह गए Amit Shah, बात सुन फटी रह गईं Rahul-Kharge की आंखें

Amit Shah: जब से संसद के मानसून सत्र में जेल जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पदों से हटाने संबंधी विधेयक पारित किया गया तब से ही राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है।

Published By: Heena Khan
Published: August 25, 2025 11:05:55 IST

amit shah on 130th Constitutional Amendment Bill
amit shah on 130th Constitutional Amendment Bill

130th Constitutional Amendment Bill: जब से संसद के मानसून सत्र में जेल जाने पर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को उनके पदों से हटाने संबंधी विधेयक पारित किया गया तब से ही राजनीतिक गलियारों में बवाल मचा हुआ है। इतना ही नहीं इस विधेयक को विपक्ष ने काला कानून का नाम दे दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस मामले पर कई बातों का जवाब देकर विपक्ष की कन्फ्यूजन को दूर कर दिया है। वहीँ अब अमित शाह ने विपक्ष का जवाब दिया और कहा कि, जेल में बैठा व्यक्ति देश नहीं चला सकता।

विपक्ष को दिया जवाब 

वहीँ इस मामले को लेकर अमित शाह ने कहा कि, अगर संसद में चुनी हुई सरकार कोई विधेयक या संविधान संशोधन लाती है, तो उसे सदन के समक्ष पेश करने में क्या आपत्ति हो सकती है? जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि हम इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। दूसरी बात, जब इस पर मतदान होगा, तो आप अपनी राय रख सकते हैं। यह एक संविधान संशोधन है, दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत आवश्यक है। हमारे पास (दो-तिहाई बहुमत) है या नहीं, यह उस समय साबित हो जाएगा।

UP में रातों-रात मची तबाही, खूनमखान हुई बुलंदशहर  की सड़क, 8 लोगों की मौत

विपक्ष से माँगा जवाब 

इतना ही नहीं इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, “क्या लोकतंत्र में किसी भी सरकारी विधेयक या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना सही है? क्या देश की संसद के दोनों सदन बहस के लिए हैं या शोर-शराबे और हंगामे के लिए? हमने कई मुद्दों पर विरोध भी जताया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि विधेयक पेश न होने देने की मानसिकता लोकतांत्रिक है। विपक्ष को जनता को जवाब देना होगा।

इसके अलावा अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस विधेयक में अपना पद शामिल करने को लेकर जोर दिया था। उन्होंने कहा, पीएम ने खुद प्रधानमंत्री पद को इसमें शामिल करने को कहा था। अब अगर प्रधानमंत्री जेल जाता है, तो उसे इस्तीफा देना होगा।

Tags: home-hero-pos-3
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए क्यों खाने के बाद वॉक करना, आपके लिए हैं...

August 24, 2025

आप भी बनाएं साबूदाना से हेल्दी और क्रिस्पी स्नैक

August 24, 2025

इन 5 चीजों को खाने से चेहरे पर आती है...

August 24, 2025

इन 4 मसालों को खाने से शरीर रहेगा स्वस्थ

August 24, 2025

केसर असली है या फिर नकली, घर पर बैठे ही...

August 24, 2025

जाने, दुनिया का सबसे पहला पाले जाने वाला जानवर

August 24, 2025
‘प्रधानमंत्री को देना होगा इस्तीफा’, ये क्या कह गए Amit Shah, बात सुन फटी रह गईं Rahul-Kharge की आंखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘प्रधानमंत्री को देना होगा इस्तीफा’, ये क्या कह गए Amit Shah, बात सुन फटी रह गईं Rahul-Kharge की आंखें

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘प्रधानमंत्री को देना होगा इस्तीफा’, ये क्या कह गए Amit Shah, बात सुन फटी रह गईं Rahul-Kharge की आंखें
‘प्रधानमंत्री को देना होगा इस्तीफा’, ये क्या कह गए Amit Shah, बात सुन फटी रह गईं Rahul-Kharge की आंखें
‘प्रधानमंत्री को देना होगा इस्तीफा’, ये क्या कह गए Amit Shah, बात सुन फटी रह गईं Rahul-Kharge की आंखें
‘प्रधानमंत्री को देना होगा इस्तीफा’, ये क्या कह गए Amit Shah, बात सुन फटी रह गईं Rahul-Kharge की आंखें
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?