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महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ के हालात, रायगढ़ में पानी में बह गए 1200 LPG गैस सिलेंडर

Monsoon Rain 2026 : महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश कहर बन गई है. कई जगहों पर जलभराव ने जनजीवन प्रभावित किया है. रायगढ़ जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया है.

By: JP Yadav | Last Updated: July 9, 2026 7:57:09 AM IST

महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ के हालात, रायगढ़ में पानी में बह गए 1200 LPG गैस सिलेंडर
महाराष्ट्र के कई जिलों में बाढ़ के हालात, रायगढ़ में पानी में बह गए 1200 LPG गैस सिलेंडर


Monsoon Rain 2026 : कई दिनों से जारी बारिश के चलते राजधानी मुंबई समेत महाराष्ट्र के ज्यादातर शहरों/जिलों में बुरा हाल है. लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. मुंबई, पुणे और  रायगढ़ समेत कई शहरों में तेज बारिश के चलते सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं. पानी से लबालब भरी सड़कों और गलियों में वाहन तो छोड़िये पैदल घर से निकलना तक मुश्किल हो गया है. इस बीच महाराष्ट्र के रायगढ़ से एक चौंकाने और डराने वाला वीडियो सामने आ रहा है. यहां पर तेज बारिश के चलते आई बाढ़ के पानी में LPG गैस सिलेंडर ही बह गया. 

सोशल मीडिया पर नदी में बहते हुए LPG गैस सिलेंडर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. यह मामला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले का है, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ का पानी HPCL गैस रिफिलिंग प्लांट में घुस गया. इसके बाद करीब 1,200 खाली सिलेंडर पानी में बह गए. मिली जानकारी के मुताबिक, रायगढ़ (महाराष्ट्र) जिले के खालापुर तालुका के चावणे क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से नाले का जलस्तर बढ़ गया. इसके बाद बारिश का पानी सीधे HPCL प्लांट में घुस गया.  प्लांट में रिफिलिंग के लिए रखे गए करीब 1,200 खाली सिलेंडर पानी के तेज बहाव में तिनके की तरह बह गए. राहत की बात यह थी कि सभी सिलेंडर खाली थे, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

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यहां पर बता दें कि पिछले 2448 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में तेज बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,महाराष्ट्र के कई शहरों और जिलों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है. वहीं, राज्य की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. ऐसे में महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एमएसडीएमए) भी सक्रिय हो गया है.

अब तक जा चुकी है दो लोगों की जान

इस सप्ताह अब तक बारिश से जुड़ी घटनाओं में दो लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हुए हैं. IMD की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 24 घंटों  के दौरान राज्य में 203.3 मिमी बारिश पालघर जिले में दर्ज की गई.मुंबई उपनगर में 90.4 मिमी और पुणे में 70.9 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई, इसके अलावा  ठाणे में 116.4 मिमी और रायगढ़ में 108.7 मिमी बारिश दर्ज की गई.  

कहां-कहां है अलर्ट

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (इनकॉइस) ने राज्य के समुद्री तट के लिए बुधवार (8 जुलाई, 2026) की रात को ही रेड अलर्ट जारी किया है. इसके मुताबिक, ठाणे, मुंबई, रायगढ़ और पालघर तट पर भी समुद्र के आसपास ना जाएं.

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Tags: Maharashtra News
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