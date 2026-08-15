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PM Modi Speech August 15: पीएम मोदी द्वारा 15 अगस्‍त पर 2014 से 2026 तक दिए गए भाषणों की कुछ खास बातें

PM Modi Speech August 15:

By: JP Yadav | Published: August 15, 2026 12:14:50 PM IST

PM Modi Speech August 15: पीएम मोदी द्वारा 15 अगस्‍त पर 2014 से 2026 तक दिए गए भाषणों की कुछ खास बातें
PM Modi Speech August 15: पीएम मोदी द्वारा 15 अगस्‍त पर 2014 से 2026 तक दिए गए भाषणों की कुछ खास बातें


PM Modi Speech August 15: 80 वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लगातार 13वीं बार लाल किले से भाषण दिया. प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण की शुरुआत वंदे मातरम् और तिरंगे के जिक्र से की. उनका कुल संबोधन 72 मिनट का रहा. सबसे पहले पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से कई बड़ी घोषणाएं की थी. यहां से ही उन्‍होंने अपने भाषण में ‘प्रधानमंत्री जनधन योजना’ की घोषणा की थी. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे 2014 से 2026 तक दिए गए भाषणों की खास बातें.

15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से कई बड़ी घोषणाएं की थी. लाल किले की प्राचीर से देश के नाम अपने पहले भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले संसद में सरकार की रणनीति की रूपरेखा पेश की थी. यहां से ही उन्‍होंने अपने भाषण में प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की थी.

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15 अगस्त, 2015 को पीएम मोदी ने कहा था कि भारत वो देश है जो अपने पड़ोसी देशों के साथ बेहतर संबंध बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहता है. भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमेशा से ही प्रतिबद्ध रहा है. देश की सुरक्षा के लिए हर रोज डिफेंस के क्षेत्र में नए कदम उठाए जा रहे हैं. हमें भारत को ही आगे नहीं बढ़ाना है बल्कि दुनिया को भी साथ लेकर चलना है.

15 अगस्त, 2016 को पीएम ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि सरदार पटेल ने देश को एक किया, अब हमारा दायित्व है देश को श्रेष्ठ बनाएं. साथ ही कहा था कि एम्‍स में 2-3 दिन के बाद जांच शुरू होती थी. अब व्यवस्था बदल गई है और सब ऑनलाइन है.  60 साल में 14 करोड़ लोगों को रसोई गैस का कनेक्शन दिया गया था, वहीं हमने 60 सप्ताह में 4 करोड़ नए रसोई गैस कनेक्शन दिए. प्रधानमंत्री जन-धन योजना मुश्किल काम था. हमने 21 करोड़ परिवारों को जन-धन योजना से जोड़कर असंभव से संभव हुआ. 

15 अगस्त, 2017 को  लाल किले पीएम ने कहा था कि पांच साल के लिए ‘न्यू इंडिया’ का संकल्प लें. 2022 तक शक्तिशाली और समृद्ध ‘न्यू इंडिया’ बनाएंगे. 21वीं सदी में जन्‍म लेने वाले युवाओं को आगे बढ़ने का निमंत्रण देता हूं. साथ ही कहा कि सर्जिकल स्‍ट्राइक के बाद दुनिया ने लोहा माना है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ देने वाले देशों को धन्‍यवाद.

15 अगस्त, 2018 को लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार, मुद्रा योजना एवं स्वच्छ भारत मिशन के सकारात्मक प्रभाव, जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर, माओवाद, किसानों, तीन तलाक विरोधी विधेयक और कई अन्य मुद्दों के बारे में बात की थी.  बताया था कि हमारा देश दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है.

15 अगस्त,2019 ने पीएम ने कहा था कि समस्याओं का जब समाधान होता है तो स्वावलंबन का भाव पैदा होता है, समाधान से स्वालंबन की ओर गति बढ़ती है. जब स्वावलंबन होता है तो अपने आप स्वाभिमान उजागर होता है और स्वाभिमान का सामर्थ्य बहुत होता है. मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया, आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ने के लिए आतंकवाद विरोधी कानून में संशोधन किया गया.

15 अगस्त, 2020 को पीएम ने कहा था कि कोरोना के इस असाधारण समय में, सेवा परमो धर्म: की भावना के साथ, अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्से, पैरामेडिकल स्टाफ, एंबुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवाकर्मी, अनेको लोग, चौबीसों घंटे लगातार काम कर रहे हैं. गुलामी का कोई कालखंड ऐसा नहीं था जब हिंदुस्तान में किसी कोने में आजादी के लिए प्रयास नहीं हुआ हो, प्राण-अर्पण नहीं हुआ हो. 

15 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया था। अपने इस भाषण में उन्होंने देश की आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की और अगले 25 वर्षों (आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक) के लिए भारत का खाका खींचा था. पीएम मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ के साथ ‘सबका प्रयास’ को देश की प्रगति के लिए नया मंत्र बताया था. 

15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष (आज़ादी का अमृत महोत्सव) पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया था. इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया और देश के सामने ‘पंचप्रण’ (पांच संकल्प) रखे थे. 

15 अगस्त 2023 के स्वतंत्रता दिवस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का रुख और स्पष्ट नजर आया था. उन्होंने अगले साल फिर लाल किले से तिरंगा फहराने और देश को संबोधित करने की बात कही थी.इसी भाषण में भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण जैसे मुद्दे भी प्रमुखता से सामने आए. प्रधानमंत्री ने 2014 में किए गए वादों और 2019 में सरकार के प्रदर्शन के आधार पर मिले समर्थन का जिक्र भी किया था। जिसके बाद अगले जनादेश की जमीन तैयार करने का प्रयास किया. 

15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से लगातार 11वीं बार झंडा फहराया और 98 मिनट का अपना अब तक का सबसे लंबा ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें ‘विकसित भारत 2047’ मुख्य विषय रहा था. 

15 अगस्त 2025 को भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया. यह 103 मिनट तक चला था, जो लाल किले से किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया सबसे लंबा भाषण था.  देश को साल 2047 तक ‘विकसित भारत’ बनाने के संकल्प और रोडमैप पर जोर दिया गया था. अपने इस रिकॉर्ड 103 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, अर्थव्यवस्था और युवाओं के भविष्य जैसे कई अहम विषयों पर बात की थी. 

15 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से देश को लगातार 13वीं बार संबोधित करने आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 के सपने पर बात की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण “समय की मांग” है और सभी राजनीतिक दलों से इस कदम का समर्थन करने की अपील की. PM ने राजनीतिक दलों से राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया और महिला शक्ति के प्रति अधिक सम्मान दिखाने का आह्वान किया. 

Tags: pm modired fort
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