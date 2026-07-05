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हरभजन सिंह समेत 12 लोगों की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी, गैंगस्टर मन्ना ने भगवंत मान से की अपील

जेल में बंद गैंगस्टर मनप्रीत "मन्ना" सिंह द्वारा वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों के संबंध में की गई है, जिसमें उसने जेल अधिकारियों पर अवैध ड्रग रैकेट चलाने और कैदियों से जबरन वसूली करने का आरोप लगाया है.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 6, 2026 11:32:13 AM IST

हरभजन सिंह समेत 12 लोगों की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी
हरभजन सिंह समेत 12 लोगों की ड्रग्स केस में गिरफ्तारी


Punjab News: होशियारपुर सेंट्रल जेल के एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट और एक जेल वार्डन को विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच के बाद गिरफ्तार किया गया है. यह जांच जेल में बंद गैंगस्टर मनप्रीत “मन्ना” सिंह द्वारा वायरल वीडियो में लगाए गए आरोपों के संबंध में की गई है, जिसमें उसने जेल अधिकारियों पर अवैध ड्रग रैकेट चलाने और कैदियों से जबरन वसूली करने का आरोप लगाया है.

एसएसपी मलिक ने बताया कि एसआईटी की जांच में आरोपों से जुड़े पैसों के लेन-देन का खुलासा हुआ है, साथ ही जेल से प्रतिबंधित सामान भी बरामद किया गया है. उन्होंने बताया कि अब तक कम से कम 12 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आगे की जांच जारी है.

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अधिकारियों की हुई गिरफ्तारी

गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में डिप्टी सुपरिटेंडेंट हरभजन सिंह और जेल वार्डन रविंदर सिंह – को सीआईए स्टाफ ने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि जांचकर्ताओं को कथित तौर पर कुछ आरोपों का समर्थन करने वाले सबूत मिले थे. हरभजन सिंह पर पंजाब कारागार और सुधार सेवा अधिनियम, एनडीपीएस अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

गैंगस्टर मनप्रीत “मन्ना” सिंह द्वारा वायरल वीडियो के बाद गिरफ्तारी

 गौरतलब है कि ये गिरफ्तारियां मनप्रीत मन्ना द्वारा होशियारपुर केंद्रीय जेल के अंदर से कथित तौर पर रिकॉर्ड किए गए एक वायरल वीडियो के बाद हुईं. वीडियो में उन्होंने जेल अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद जांच शुरू हुई. हरभजन सिंह को 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात को सीआईए स्टाफ द्वारा 14 जून को होशियारपुर सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के संबंध में गिरफ्तार किया गया था.

मुख्यमंत्री भगवंत मान से की अपील

मन्ना ने दावा किया कि सुधार की कोशिश कर रहे कैदियों का भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा शोषण किया जा रहा है और कहा कि कैदियों को बार-बार पुलिस हिरासत में लिया जाता है और उन पर हथियार मुहैया कराने या संदिग्धों की पहचान करने जैसे कामों में आपराधिक जांच में सहायता करने के लिए दबाव डाला जाता है.

गैंगस्टर मन्ना ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री भगवंत मान से अपील की है, कि वो सीधे तौर पर इस केस पर कार्रवाई करें. ताकि दोषियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई हो.

पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में आरोपी

ज्ञात हो कि, मनप्रीत मन्ना पंजाब के तलवंडी साबो का रहने वाला ए-श्रेणी का गैंगस्टर है, और वर्तमान में होशियारपुर केंद्रीय जेल में बंद है. उस पर कई बड़े आपराधिक मामलों में नामजद किया गया है, जिनमें 2021 में गैंगस्टर कुलबीर नरुआना की हत्या और 2022 में पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश से जुड़े आरोप शामिल हैं.

जांचकर्ताओं ने पहले आरोप लगाया था कि मन्ना ने हत्या के समय जेल में रहते हुए भी हमलावरों के लिए रेकी करने और रसद संबंधी सहायता की व्यवस्था करने में मदद की थी. उस पर जेल के अंदर से जबरन वसूली रैकेट चलाने के नए आरोप भी लगे हैं.

Tags: Drug racketpunjab news
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