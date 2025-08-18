भेड़ियों पर कोई काबू नहीं! भारत के इन राज्यों में पल रहे दानव, जानिए कहां होते हैं सबसे ज्यादा रेप

10 Most Dangerous States For Women: भारत कहीं न कहीं आगे तो बढ़ा है लेकिन आज भी महिलाओं की स्थति वैसी की वैसी ही है। आज से 20 साल पहले भी महिलाओं ने अत्याचार सहा है और आज भी ये महिलाएं अत्याचार का सामना कर रही हैं। वहीँ आज देश की हर एक महिला चीख-चीख कर गुहार लगा रही है कि ‘हमें इन भेड़ियों से बचाओ’ लेकिन मजाल है कि कोई उनकी गुहार सुन ले। जी हाँ हम बात कर रहे हैं उन भेड़ियों की जो बलात्कारियों के रूप में हमारे देश में पल रहे हैं। इनकी संख्या कम तो नहीं हो रही लेकिन दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। वहीँ आज हम आपको बताएंगे कि इस देश में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक रेप होते हैं।

दरिंदों का बढ़ रहा आतंक

दरअसल, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आँकड़े बताते हैं कि 2012 में भारत को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले के बाद, देश में बलात्कार के अपराध कम होने के बजाय लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) ने पिछले 10 सालों में राज्यवार बलात्कार के मामलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। जिसमे पाया गया कि,10 राज्य ऐसे हैं जहाँ हद से ज्यादा रेप होते हैं। इन 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर केरल जैसे राज्य शामिल हैं।

इन राज्यों में होते सबसे ज्यादा रेप

आंकड़ों में पाया गया कि, भारत में दर्ज कुल बलात्कार मामलों में से पांच में से चार बलात्कार पीड़िताएं इन 10 राज्यों – राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली से हैं। इन 10 राज्यों में दर्ज बलात्कार के मामलों की कुल संख्या पिछले 10 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है – 2009 में 12,772 से 2019 में 23,173 तक। देश के शेष 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 10 वर्षों में बलात्कार के मामलों की संख्या में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया है।