Home > देश > भेड़ियों पर कोई काबू नहीं! भारत के इन राज्यों में पल रहे दानव, जानिए कहां होते हैं सबसे ज्यादा रेप

भेड़ियों पर कोई काबू नहीं! भारत के इन राज्यों में पल रहे दानव, जानिए कहां होते हैं सबसे ज्यादा रेप

10 Most Dangerous States For Women: भारत कहीं न कहीं आगे तो बढ़ा है लेकिन आज भी महिलाओं की स्थति वैसी की वैसी ही है। आज से 20 साल पहले भी महिलाओं ने अत्याचार सहा है और आज भी ये महिलाएं अत्याचार का सामना कर रही हैं।

Published By: Heena Khan
Published: August 18, 2025 12:35:00 IST

rape case in india 1
rape case in india 1

10 Most Dangerous States For Women: भारत कहीं न कहीं आगे तो बढ़ा है लेकिन आज भी महिलाओं की स्थति वैसी की वैसी ही है। आज से 20 साल पहले भी महिलाओं ने अत्याचार सहा है और आज भी ये महिलाएं अत्याचार का सामना कर रही हैं। वहीँ आज देश की हर एक महिला चीख-चीख कर गुहार लगा रही है कि ‘हमें इन भेड़ियों से बचाओ’  लेकिन मजाल है कि कोई उनकी गुहार सुन ले। जी हाँ हम बात कर रहे हैं उन भेड़ियों की जो बलात्कारियों के रूप में हमारे देश में पल रहे हैं। इनकी संख्या कम तो नहीं हो रही लेकिन दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही है। वहीँ आज हम आपको बताएंगे कि इस देश में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ सबसे अधिक रेप होते हैं। 

दरिंदों का बढ़ रहा आतंक 

दरअसल, हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आँकड़े बताते हैं कि 2012 में भारत को झकझोर देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले के बाद, देश में बलात्कार के अपराध कम होने के बजाय लगातार  बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया टुडे की डेटा इंटेलिजेंस यूनिट (DIU) ने पिछले 10 सालों में राज्यवार बलात्कार के मामलों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। जिसमे पाया गया कि,10 राज्य ऐसे हैं जहाँ हद से ज्यादा रेप होते हैं। इन 10 राज्यों में उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश से लेकर केरल जैसे राज्य शामिल हैं।

‘अंग नोंच नोचकर खाते थे दरिंदे’ प्यार का लालच देकर मेहबूब ने ही धकेला जिस्म के मेले में,  दिल्ली के GB रोड में फंसी लड़की की कहानी सुन निकलेंगी चीखें

इन राज्यों में होते सबसे ज्यादा रेप 

आंकड़ों में पाया गया कि, भारत में दर्ज कुल बलात्कार मामलों में से पांच में से चार बलात्कार पीड़िताएं इन 10 राज्यों – राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, असम, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली से हैं। इन 10 राज्यों में दर्ज बलात्कार के मामलों की कुल संख्या पिछले 10 वर्षों में लगभग दोगुनी हो गई है – 2009 में 12,772 से 2019 में 23,173 तक। देश के शेष 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 10 वर्षों में बलात्कार के मामलों की संख्या में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया है।

Tags: 10 Most Dangerous States For Womendata of rape caserape case
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानें चेहरे पर मक्खन के फायदे

August 17, 2025

जानें खाली पेट करेले का जूस पीनें के फायदे

August 17, 2025

टमाटर का जूस पीने के 7 बड़े फायदे

August 17, 2025

White vs Brown ब्रेड कौन सा हैं ज्यादा फायदेमंद

August 17, 2025

High BP में क्या खाएं ये 5 चीजें , मिलेंगे...

August 17, 2025

चेहरे पर मक्खन लगाने से क्या होता है?

August 17, 2025
भेड़ियों पर कोई काबू नहीं! भारत के इन राज्यों में पल रहे दानव, जानिए कहां होते हैं सबसे ज्यादा रेप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

भेड़ियों पर कोई काबू नहीं! भारत के इन राज्यों में पल रहे दानव, जानिए कहां होते हैं सबसे ज्यादा रेप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भेड़ियों पर कोई काबू नहीं! भारत के इन राज्यों में पल रहे दानव, जानिए कहां होते हैं सबसे ज्यादा रेप
भेड़ियों पर कोई काबू नहीं! भारत के इन राज्यों में पल रहे दानव, जानिए कहां होते हैं सबसे ज्यादा रेप
भेड़ियों पर कोई काबू नहीं! भारत के इन राज्यों में पल रहे दानव, जानिए कहां होते हैं सबसे ज्यादा रेप
भेड़ियों पर कोई काबू नहीं! भारत के इन राज्यों में पल रहे दानव, जानिए कहां होते हैं सबसे ज्यादा रेप
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?