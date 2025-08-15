Home > देश > West Bengal Accident: बर्धमान में बड़ा सड़क हादसा, बस-ट्रक के बीच हुई टक्कर…10 की मौत, 35 घायल; स्थानीय लोगों ने बताया दुर्घटना के पीछे की वजह

West Bengal Accident: बर्धमान में बड़ा सड़क हादसा, बस-ट्रक के बीच हुई टक्कर…10 की मौत, 35 घायल; स्थानीय लोगों ने बताया दुर्घटना के पीछे की वजह

Bardhaman Bus Truck Accident: पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान  जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर शुक्रवार सुबह एक बस और एक ट्रक के बीच पीछे से टक्कर हो जाने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 15, 2025 15:05:00 IST

Bardhaman Bus Truck Accident: पश्चिम बंगाल के पूर्वी बर्धमान  जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर शुक्रवार सुबह एक बस और एक ट्रक के बीच पीछे से टक्कर हो जाने से कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 35 अन्य घायल हो गए। 

बिहार के रहने वाले हैं मृतक – पुलिस

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो महिलाओं समेत 10 मृतक बिहार के रहने वाले थे। अधिकारी ने कहा, “वे गंगा सागर और कुछ अन्य तीर्थस्थलों पर दर्शन करने आए थे। यह दुर्घटना उस समय हुई जब वे बिहार लौट रहे थे।”

पूर्वी बर्दवान के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, “यह दुर्घटना पूर्वी बर्दवान ज़िले के फागूपुर के पास सुबह लगभग 7 बजे हुई। अंतिम समाचार मिलने तक 10 लोगों की मौत हो चुकी थी और कम से कम 35 घायल हो गए थे। पीड़ितों को बर्दवान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल ले जाया गया।”

स्थानीय लोगों ने बताया कैसे हुई दुर्घटना

दुर्घटना के दौरान मौजूद स्थानीय लोगों ने बताया कि ट्रक चालक पेशाब करने के लिए अपनी गाड़ी खड़ी कर रहा था, तभी तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पीछे से खड़े ट्रक से टकरा गई। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया, “बस ने पूरी गति से ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक टक्कर के बाद कम से कम 10 फीट दूर तक चला गया। स्थानीय निवासी तुरंत घटनास्थल पर पहुँचे और पीड़ितों को बचाने लगे। पुलिस को भी सूचित किया गया।”

West Bengal Accident: बर्धमान में बड़ा सड़क हादसा, बस-ट्रक के बीच हुई टक्कर…10 की मौत, 35 घायल; स्थानीय लोगों ने बताया दुर्घटना के पीछे की वजह

West Bengal Accident: बर्धमान में बड़ा सड़क हादसा, बस-ट्रक के बीच हुई टक्कर…10 की मौत, 35 घायल; स्थानीय लोगों ने बताया दुर्घटना के पीछे की वजह

