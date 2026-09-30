IND vs WI 2nd ODI Live Score Updates: वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी शुरू, जॉन कैम्पबेल और कीसी कार्टी क्रीज पर

IND vs WI 2nd ODI Live Score Updates: भारतीय और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने टॉस जीकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपनी प्लेइंग-11 में भी एक बड़ा बदलाव किया है. जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर कर दिया गया है. वहीं, वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग-11 में 4 बड़े बदलाव किए हैं. इस मुकाबले के लिए विंडीज की प्लेइंग-11 में ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड और कीमो पॉल को शामिल किया गया है. उनके अलावा तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और युवा स्पिनर विटेल लॉज को भी मौका दिया गया है. फिलहाल वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. नीचे पढ़ें इस मैच से जुड़ी सारी अपडेट्स…

भारत बनाम वेस्टइंडीज के दूसरे वनडे मैच की लाइव अपडेट्स.