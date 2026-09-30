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IND vs WI 2nd ODI Live Score Updates: वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी शुरू, जॉन कैम्पबेल और कीसी कार्टी क्रीज पर

🕒 Updated: September 30, 2026 02:08:49 PM IST

IND vs WI 2nd ODI Live Score Updates: भारतीय और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मैच में भारत ने टॉस जीकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम ने इस मुकाबले में अपनी प्लेइंग-11 में भी एक बड़ा बदलाव किया है. जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी को प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी को बाहर कर दिया गया है. वहीं, वेस्टइंडीज ने अपनी प्लेइंग-11 में 4 बड़े बदलाव किए हैं. इस मुकाबले के लिए विंडीज की प्लेइंग-11 में ऑलराउंडर शेरफेन रदरफोर्ड और कीमो पॉल को शामिल किया गया है. उनके अलावा तेज गेंदबाज शमार जोसेफ और युवा स्पिनर विटेल लॉज को भी मौका दिया गया है. फिलहाल वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. नीचे पढ़ें इस मैच से जुड़ी सारी अपडेट्स…

भारत बनाम वेस्टइंडीज के दूसरे वनडे मैच की लाइव अपडेट्स.
भारत बनाम वेस्टइंडीज के दूसरे वनडे मैच की लाइव अपडेट्स.
IND vs WI 2nd ODI Live score | India vs West Indies 2nd ODI Live Scorecard: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा वनडे मैच आज गुवाहाटी में खेला जाएगा. यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में होगा, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होगा.

Live Updates

  • 14:02 (IST) 30 Sep 2026

    IND vs WI 2nd ODI Live Score Updates: वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी शुरू

    वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी शुरू हो गई है. जॉन कैम्पबेल और कीसी कार्टी ओपनिंग करने के लिए आए हैं.

  • 13:38 (IST) 30 Sep 2026

    IND vs WI 2nd ODI Live Updates: वेस्टइंडीज की प्लेइंग-11

    जॉन कैंपबेल, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, कीमो पॉल, अल्ज़ारी जोसेफ, शमर जोसेफ, जेडेन सील्स, विटेल लॉज.

  • 13:36 (IST) 30 Sep 2026

    IND vs WI 2nd ODI Live Updates: आकिब नबी का डेब्यू

    इस मुकाबले में भारत की ओर से तेज गेंदबाज आकिब नबी डेब्यू कर रहे हैं. उन्हें नीतीश कुमार रेड्डी की जगह प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है.

  • 13:35 (IST) 30 Sep 2026

    IND vs WI 2nd ODI Live Updates: भारत की प्लेइंग-11

    रोहित शर्मा, शुबमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जड़ेजा, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा

  • 13:33 (IST) 30 Sep 2026

    IND vs WI 2nd ODI Live Updates: भारत ने चुनी गेंदबाजी

    भारतीय टीम ने दूसरे वनडे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया.

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