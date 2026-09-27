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IND vs WI 1st ODI Live Score Updates: वेस्टइंडीज की धमाकेदार शुरुआत, भारतीय गेंदबाज पहले विकेट को तरसे, स्कोर 62/0

🕒 Updated: September 27, 2026 02:47:10 PM IST

IND vs WI 1st ODI Live Score Updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से नमन धीर इस मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, जबकि यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज का प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया है. शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है. वेस्टइंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स और जॉन कैम्पबेल बल्लेबाजी कर रहे हैं. नीचे पढ़ें इस मैच से जुड़ी सारी अपडेट्स…

भारत-वेस्टइंडीज के पहले वनडे मैच की लाइव अपडेट्स.
भारत-वेस्टइंडीज के पहले वनडे मैच की लाइव अपडेट्स.
IND vs WI 1st ODI Live score | India vs West Indies 1st ODI Live Scorecard: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है.

Live Updates

  • 14:45 (IST) 27 Sep 2026

    IND vs WI 1st ODI Live Score Updates: वेस्टइंडीज ने 8 ओवर के बाद 62 रन बनाए

    वेस्टइंडीज की टीम ने 8 ओवर के बाद बिना विकेट खोए 62 रन बना लिए हैं.

  • 14:25 (IST) 27 Sep 2026

    IND vs WI 1st ODI Live Score Updates: वेस्टइंडीज की जोरदार शुरुआत

    पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने जोरदार शुरुआत की है. विंडीज के सलामी बल्लेबाज जस्टिन ग्रीव्स और जॉन कैम्पबेल ने शुरुआती 5 ओवर में 38 रन बटोर लिए हैं.

  • 13:37 (IST) 27 Sep 2026

    IND vs WI 1st ODI Live Updates: वेस्टइंडीज की प्लेइंग XI

    जॉन कैंपबेल, जस्टिन ग्रीव्स, कीसी कार्टी, शाई होप (विकेटकीपर/कप्तान), अमीर जांगू, ज्वेल एंड्रयू, रोस्टन चेज़, मैथ्यू फोर्ड, गुडाकेश मोती, अल्ज़ारी जोसेफ, जेडन सील्स.

  • 13:36 (IST) 27 Sep 2026

    IND vs WI 1st ODI Live Updates: भारतीय टीम की प्लेइंग XI

    रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, रवींद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, गुरनूर बराड़, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा.

  • 13:33 (IST) 27 Sep 2026

    IND vs WI 1st ODI Live Updates: नमन धीर का डेब्यू

    मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज नमन धीर पहले वनडे में भारतीय टीम के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं.

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IND vs WI 1st ODI Live Score Updates: वेस्टइंडीज की धमाकेदार शुरुआत, भारतीय गेंदबाज पहले विकेट को तरसे, स्कोर 62/0

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