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IND vs WI 1st ODI Live Score Updates: वेस्टइंडीज की धमाकेदार शुरुआत, भारतीय गेंदबाज पहले विकेट को तरसे, स्कोर 62/0

IND vs WI 1st ODI Live Score Updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से नमन धीर इस मैच में अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर रहे हैं. वहीं, ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा की वापसी हुई है, जबकि यशस्वी जायसवाल और मोहम्मद सिराज का प्लेइंग-11 से बाहर रखा गया है. शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम पहले गेंदबाजी कर रही है. वेस्टइंडीज की ओर से जस्टिन ग्रीव्स और जॉन कैम्पबेल बल्लेबाजी कर रहे हैं. नीचे पढ़ें इस मैच से जुड़ी सारी अपडेट्स… भारत-वेस्टइंडीज के पहले वनडे मैच की लाइव अपडेट्स.

IND vs WI 1st ODI Live score | India vs West Indies 1st ODI Live Scorecard: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है.