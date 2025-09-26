India vs Sri Lanka, Asia Cup 2025 T20I Last Super Four Match Highlights: टीम इंडिया का विजयरथ जारी, रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका को सुपरओवर में हराया

India Vs Sri Lanka, Asian Cup 2025 IND Vs SL Match Highlights: एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में भारत और श्रीलंका के बीच सुपर-4 स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला गया. रोमांच से भरपूर इस मैच को भारत ने जीता. एशिया कप 2025 में हमें पहला सुपरओवर (Super Over)देखने को मिला. भारत ने इस मैच में पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए. इसके जवाब में श्रीलंका की तरफ से पथुम निसांका ने शतक लगाया और भारतीय गेंदबाज़ों का पसीना छुड़ाया. आखिरकार 20 ओवर में श्रीलंका की टीम ने भी 202 रन बनाए और मुकाबला टाई हो गया. मैच बराबरी पर खत्म हुआ तो हमें एशिया कप 2025 का पहला सुपर ओवर देखने को मिला. सुपरओवर में अर्शदीप सिंह ने भारत की तरफ से गेंदबाजी की और बेहतरीन गेंदबाज़ी की. श्रीलंका की टीम सुपरओवर में 2 विकेट खोकर 2 ही रन बनाए और भारत को सुपरओवर में मैच जीतने के लिए 3 रनों का लक्ष्य मिला. इसके बाद इंडिया की तरफ से कप्तान सूर्यकुमार और शुभमन गिल बल्लेबाज़ी करने के लिए आए. सूर्या ने हसरंगा की पहली ही गेंद पर दमदार शॉट लगाया और 3 रन बटोरते हुए भारत को ये मैच जिता दिया. इस जीत के साथ ही भारतीय टीम का विजय रथ बरकरार रहा. भारतीय टीम मौजूदा टूर्नामेंट में इकलौती ऐसी टीम है जिसने कोई भी मैच नहीं हारा है. अब फाइनल में भारत का मुकाबला अपने कट्टर विरोधी टीम पाकिस्तान से होगा. एशिया कप के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब भारत और पाकिस्तान की टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में आमने-सामने होंगी, तो ऐसे में ये मुकाबला जबरदस्त होने की पूरी उम्मीद है.

एशिया कप 2025 में भारत 200 का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई. टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए और श्रीलंका को जीत के लिए 203 रनों का लक्ष्य दिया. तिलक वर्मा अपना अर्धशतक बनाने से चूक गए और 49 रन बनाकर नाबाद रहे. हर मैच की तरह, अभिषेक ने भारत को मज़बूत शुरुआत दिलाई. गिल सिर्फ़ 4 रन बनाकर आउट हो गए. हालाँकि, इसके बाद अभिषेक ने सूर्या (61 रन बनाकर आउट) के साथ दूसरे विकेट के लिए 59 रनों की साझेदारी की. संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने भी आज आक्रामक बल्लेबाजी की. संजू और तिलक ने चौथे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी की. अंत में, अक्षर पटेल और तिलक ने 40 रन जोड़े.

IND 202/5 (20)

SL 202/5 (20)

मैच टाई (भारत ने सुपर ओवर जीता)

इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर हैं दोनों टीमें

भारत प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

श्रीलंका प्लेइंग इलेवन: पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चैरिथ असलांका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, जेनिथ लियानगे, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा