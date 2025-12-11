India vs South Africa 2nd T20I Match Highlights: दक्षिण अफ्रीका ने 51 रनों से दर्ज की बड़ी जीत, सीरीज में की 1-1 की बराबरी

India vs South Africa 2nd T20I Match Highlights: भारत को इस मैच में हराकर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. भारत 20वें ओवर में 162 रनों पर ऑलआउट हो गई है. इस प्रकार भारत इस मैच को 51 रनों से हार गया है. इस मैच को जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है. भारत की तरफ से सर्वाधिक रन तिलक वर्मा ने बनाए. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 5 छक्के लगाकर 62 रनों की पारी खेली। दूसरे छोड़ से बाकी बल्लेबाज आया राम गया राम बन गए और भारत का विकेट लगातार गिरता चला गया. तिलक वर्मा के अलावा, जितेश शर्मा 27 रन, हार्दिक पांड्या 20 रन, अक्षर पटेल 21 रन और अभिषेक शर्मा ने 17 रनों की पारी खेली। इसके अलावा, कप्तान सूर्यकुमार यादव और उप कप्तान शुभमन गिल का फ्लॉप शो लगातार जारी है. एक तरफ जहां शुभमन गिल शून्य पर आउट हुए और सूर्यकुमार यादव 5 रन बनाकर आउट हुए.
दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बार्टमेन ने 4 विकेट, एनगिडी ने 2 विकेट, सिपाम्ला ने 2 विकेट और यान्सन ने 2 विकेट झटके हैं.
दक्षिण अफ्रीका की पारी समाप्त हो गई है. दक्षिण अफ्रीका ने 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए. अब भारत के सामने 214 रनों का टारगेट हैं. इस पारी में सर्वाधिक रन डिकॉक हैं. डिकॉक 90 रन के स्कोर पर आउट हो गए हैं. जिन्होंने अपनी पारी में अबतक 5 चौके और 6 छक्के लगाए हैं. इसके अलावा, रीजा 8 रन बनाकर आउट हो गए हैं और कप्तान मारक्रम 26 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए हैं. ब्रेविस 14 रन बनाकर आउट हुए. तो वहीं फरेरा ने 16 गेंदों में 30 रनों की नाबाद पारी खेली और डेविड मिलर ने 12 गेंदों में 20 रनों की नाबाद पारी खेली.
भारत की तरफ से वरुण चक्रवर्ती को 2 और अक्षर पटेल को एक विकेट मिले. इसके अलावा, जितेश शर्मा ने डिकॉक को 90 रन पर रन आउट कर भारत को बड़ी राहत दिलाई है. अर्शदीप ने 4 ओवर में 54 रन, बुमराह ने 4 ओवर में 45 रन, वरुण ने 4 ओवर में 29 रन देकर दो विकेट झटके. इसके अलावा, अक्षर पटेल 3 ओवर में 27 रन देकर एक विकेट लेने में कामयाब हुए. हार्दिक पांड्या 3 ओवर में 34 रन और दुबे ने 2 ओवर में 18 रन दिए.
India vs South Africa Live Score: अर्शदीप 4 रन बनाकर आउट हो गए हैं. भारत को आठवां झटका लग चुका है.
India vs South Africa Live Score: शिवम दुबे एक रन बनाकर आउट हो गए हैं. बार्टमेन ने दक्षिण अफ्रिका को सातवीं सफलता दिलाई है.
India vs South Africa Live Score: भारत को जितेश शर्मा के रूप में छठा झटका लग चुका है. जितेश ने अपनी पारी में 2 चौके और 2 छक्के लगाए हैं.
India vs South Africa Live Score: भारत को अब 22 गेंदों में 77 रनों की जरूरत है. तिलक वर्मा और जितेश शर्मा क्रीज पर मौजूद है.