India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Match Highlights: एशिया कप में टीम इंडिया का विजयरथ जारी, पाकिस्तान को फिर से 6 विकेट से धो डाला

India Vs Pakistan, Asia Cup 2025 Super 4 Match 2 Highlights: एशिया कप 2025 की सुपर-4 स्टेज में भारत और पाकिस्तान के महामुकाबले में टीम इंडिया ने 6 विकेट से जीत दर्ज़ की. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेलते हुए टीम इंडिया की जीत पर मुहर लगा दी. अभिषेक शर्मा ने मात्र 39 गेंदों में 74 रनों की तूफानी पारी खेली और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया. अभिषेक ने अपनी इस पारी में 6 चौके और 5 छक्के लगाए. दूसरी ओर शुभमन गिल अपने अर्धशतक से तो चूके, लेकिन उन्होंने भी पाकिस्तानी गेंदबाज़ों की जमकर खबर ली. गिल ने 28 गेंदों में 47 रन बनाए. इन दोनों खिलाड़ियों ने 100 से ज़्यादा रनों की ओपनिंग साझेदारी करते हुए पाकिस्तानी टीम की कमर तोड़ दी.
इससे पहले इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. इस मैच में भारतीय टीम की फील्डिंग काफी खराब रही. भारत ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार-चार कैच ड्रॉप किए. इसी खराब फील्डिंग का खामियाज़ा भारतीय टीम ने भुगता और पाकिस्तान की टीम ने बड़ा स्कोर खड़ा किया. पाकिस्तान ने 20 ओवर में 171 रनों का स्कोर खड़ा किया और भारतीय टीम को मिला 172 रनों का टार्गेट. इस लक्ष्य को टीम इंडिया ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की तूफानी पारियों की बदौलत हासिल कर लिया.
भारत ने एशिया कप के सुपर 4 चरण में पाकिस्तान को छह विकेट से हराकर अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा. भारत ने 18.5 ओवर में चार विकेट पर 174 रन बनाकर मैच जीत लिया.
भारत के लिए अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 39 गेंदों पर छह चौकों और पाँच छक्कों की मदद से 74 रन बनाए. उन्होंने और गिल ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की. यह मौजूदा टूर्नामेंट में किसी भी टीम के लिए किसी भी विकेट के लिए पहली 100 से ज़्यादा रनों की साझेदारी है.
हारिस रऊफ ने संजू सैमसन को आउट करके भारत का चौथा विकेट गिराया. सैमसन पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे, लेकिन 17 गेंदों पर एक चौके की मदद से 13 रन बनाकर आउट हो गए.
अबरार अहमद ने अभिषेक शर्मा की पारी को आउट कर भारत को तीसरा विकेट दिलाया. अभिषेक शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और 39 गेंदों पर छह चौकों और पाँच छक्कों की मदद से 74 रन बनाकर आउट हुए. भारत ने अपना तीसरा विकेट 123 के स्कोर पर गंवाया.
पाकिस्तान ने अपना दूसरा विकेट भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को बिना खाता खोले आउट करके हासिल किया. लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को अभिषेक और गिल ने ठोस शुरुआत दिलाई, लेकिन पाकिस्तान ने सूर्यकुमार यादव और गिल के विकेट लेकर वापसी की कोशिश की.
