India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Highlights: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब

India vs Pakistan Final Match Highlights: भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. ये 9वां मौका रहा जब भारतीय टीम ने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. एशिया कप के इतिहास में ये पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान की टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ी, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे की दमदार, बेहतरीन और शानदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को पस्त करते हुए एशिया कप की ट्रॉफी जीती. फाइनल मैच में भारत के लिए तिलक वर्मा ने सबसे ज़्यादा रन बनाते हुए अर्धशतक लगाया और उन्होंने टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाया. भारतीय टीम इस मैच में 147 रनों की चुनौती का पीछा कर रही थी. लेकिन फाइनल फाइनट में टीम इंडिया की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही. भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा तो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव भी एक रन बनाकर चलते बने. शुभमन गिल भी सस्ते में पवेलियन लौट गए. भारत की खराब बल्लेबाज़ी का आलम ये रहा कि सिर्फ 20 रन पर ही भारतीय टीम ने 3 अहम विकेट गंवा दिए थे. टीम इंडिया मुश्किलों में फंसी हुई थी. इसके बाद भारतीय पारी को संभाला तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने। इन दोनों ने छोटी लेकिन काफी अहम साझेदारी की और टीम इंडिया को वापस पटरी पर लेकर आए. इसके बाद संजू 24 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन तिलक वर्मा टिके रहे और रन बनाते रहे. एक तरफ से सेट तिलक वर्मा खेल रहे थे, तो दूसरे छोर से शिवम दुबे भी अपने दमदार शाट्स लगा रहे थे. इन दोनों की दमदार साझेदारी की बदौलत भारत ने अंत में पाकिस्तान को धूल चटाई और नौंवी बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्ज़ा जमाया.

India Win Asia Cup 2025 Final

इससे पहले इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. पाकिस्तान ने तेज़-तर्रार शुरुआत की. साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने पाकिस्तान के लिए 84 रनों की साझेदारी की, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में 200 से ज़्यादा रन बनाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाज़ों ने शानदार कमबैक किया और पाकिस्तानी टीम को पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलने दिए. पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर ने 19.1 ओवर में 146 रन बनाए. भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए. इसके अलावा अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट चटकाए. पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने 57 रन तो फखर जमान ने 46 रनों की पारी खेली.

PAKISTAN- 146/10, 19.1

INDIA- 150/5, 19.4

