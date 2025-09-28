India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Highlights: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब
Live

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Highlights: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब

🕒 Updated: September 29, 2025 12:36:27 AM IST

India vs Pakistan Final Match Highlights: भारत ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया. ये 9वां मौका रहा जब भारतीय टीम ने एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है. एशिया कप के इतिहास में ये पहला मौका था जब भारत और पाकिस्तान की टीमें इस टूर्नामेंट के फाइनल में भिड़ी, लेकिन तिलक वर्मा और शिवम दुबे की दमदार, बेहतरीन और शानदार पारियों की बदौलत टीम इंडिया ने एक बार फिर से पाकिस्तान को पस्त करते हुए एशिया कप की ट्रॉफी जीती. फाइनल मैच में भारत के लिए तिलक वर्मा ने सबसे ज़्यादा रन बनाते हुए अर्धशतक लगाया और उन्होंने टीम इंडिया की जीत में अहम किरदार निभाया. भारतीय टीम इस मैच में 147 रनों की चुनौती का पीछा कर रही थी. लेकिन फाइनल फाइनट में टीम इंडिया की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही. भारतीय टीम के ओपनर अभिषेक शर्मा तो सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव भी एक रन बनाकर चलते बने. शुभमन गिल भी सस्ते में पवेलियन लौट गए. भारत की खराब बल्लेबाज़ी का आलम ये रहा कि सिर्फ 20 रन पर ही भारतीय टीम ने 3 अहम विकेट गंवा दिए थे. टीम इंडिया मुश्किलों में फंसी हुई थी. इसके बाद भारतीय पारी को संभाला तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने। इन दोनों ने छोटी लेकिन काफी अहम साझेदारी की और टीम इंडिया को वापस पटरी पर लेकर आए. इसके बाद संजू 24 रन बनाकर आउट हो गए. लेकिन तिलक वर्मा टिके रहे और रन बनाते रहे. एक तरफ से सेट तिलक वर्मा खेल रहे थे, तो दूसरे छोर से शिवम दुबे भी अपने दमदार शाट्स लगा रहे थे. इन दोनों की दमदार साझेदारी की बदौलत भारत ने अंत में पाकिस्तान को धूल चटाई और नौंवी बार एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्ज़ा जमाया. 

India Win Asia Cup 2025 Final
India Win Asia Cup 2025 Final

इससे पहले इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. पाकिस्तान ने तेज़-तर्रार शुरुआत की. साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने पाकिस्तान के लिए 84 रनों की साझेदारी की, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में 200 से ज़्यादा रन बनाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाज़ों ने शानदार कमबैक किया और पाकिस्तानी टीम को पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलने दिए. पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर ने 19.1 ओवर में 146 रन बनाए. भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए. इसके अलावा अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और  जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट चटकाए. पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने 57 रन तो फखर जमान ने 46 रनों की पारी खेली. 

PAKISTAN- 146/10, 19.1

INDIA- 150/5, 19.4

हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद.


Asia Cup 2025 Final Highlights: भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप के फ़ाइनल में हरा दिया है. इसके साथ ही भारत एशिया कप 9 बार जीतने में कामयाब रही है. तिलक वर्मा ने 69 रनों, संजू सैमसन ने 23 रनों और शिवम दुबे ने 33 रनों की शानदार पारी खेली। इसके अलावा, गेंदबाजों की बात करें तो कुलदीप यादव ने 4, जसप्रीत बुमराह ने 2, वरुण ने 2 और अक्षर पटेल ने 2 विकेट झटके हैं.

Live Updates

  • 23:35 (IST) 28 Sep 2025

    India vs Pakistan Final Live Cricket Score:  तिलक वर्मा ने ठोका अर्धशतक

    India vs Pakistan Final Live Cricket Score:  मुश्किलों में फंसी टीम इंडिया के लिए तिलक वर्मा संकटमोचक बनकर सामने आए. तिलक वर्मा ने इस मैच में फिफ्टी लगाई और टीम इंडिया की जीत की उम्मीद जगाई.

    भारत- 117/4, 17 ओवर

    जीत के लिए 18 गेंदों में चाहिए 30 रन

     

  • 23:23 (IST) 28 Sep 2025

    India vs Pakistan Final Live Cricket Score: सैमसन 24 रन बनाकर हुए आउट

    India vs Pakistan Final Live Cricket Score: भारतीय टीम के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे. इसी बीच संजू सैमसन और तिलक वर्मा के बीच में एक छोटी साझेदारी बन रही थी, लेकिन तभी संजू सैमसन 24 रन बनाकर आउट हो गए. संजू ने अपनी इस पारी में 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया, लेकिन वो भारतीय टीम को मुश्किलों से नहीं उबार पाए.

    भारत- 77/4

  • 22:11 (IST) 28 Sep 2025

    India vs Pakistan Final Live Cricket Score: 5 रन बनाकर आउट हुए अभिषेक शर्मा

    India vs Pakistan Final Live Cricket Score:  फाइनल मुकाबले में अभिषेक शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. वो पारी के दूसरे ओवर में फहीम अशरफ को स्लोअर वन को पढ़ने से चूक गए और बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में हारिस रऊफ को कैच थमा बैठे.

  • 21:45 (IST) 28 Sep 2025

    India vs Pakistan Final Live Cricket Score: 146 रनों पर सिमटा पाकिस्तान

    India vs Pakistan Final Live Cricket Score: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल मैच खेला जा रहा है. इस मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया. पाकिस्तान ने तेज़-तर्रार शुरुआत की. साहिबजादा फरहान और फखर जमान ने पाकिस्तान के लिए 84 रनों की साझेदारी की, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम इस मुकाबले में 200 से ज़्यादा रन बनाएगी, लेकिन भारतीय गेंदबाज़ों ने शानदार कमबैक किया और पाकिस्तानी टीम को पूरे 20 ओवर भी नहीं खेलने दिए. पाकिस्तान की टीम ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर ने 19.1 ओवर में 146 रन बनाए. भारतीय टीम के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा 4 विकेट लिए. इसके अलावा अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती और  जसप्रीत बुमराह ने 2-2 विकेट चटकाए. पाकिस्तान की तरफ से साहिबजादा फरहान ने 57 रन तो फखर जमान ने 46 रनों का पारी खेली. 

    PAKISTAN- 146/10, 19.1

  • 21:37 (IST) 28 Sep 2025

    India vs Pakistan Final Live Cricket Score: बुमराह ने हारिस रऊफ को किया बोल्ड

    India vs Pakistan Final Live Cricket Score: जसप्रीत बुमराह ने हारिस रऊफ को क्लीन बोल्ड करके पाकिस्तान को 9वां झटका दिया. पिछले 5 ओवर में पाकिस्तान ने 29 रन बनाए और 6 विकेट गंवाए. 

    भारतीय गेंदबाज़ों ने लगातार विकेट लेकर पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत का फायदा नहीं उठाने दिया.

Load More

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Highlights: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Highlights: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Highlights: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब
India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Highlights: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब
India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Highlights: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब
India vs Pakistan, Asia Cup 2025 Final Match Highlights: टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदा, 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब