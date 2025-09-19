India vs Oman Match Highlights: 21 रनों से जीत गई इंडिया, ओमान ने दी कांटे की टक्कर

India vs Oman Match Highlights: एशिया कप 2025 में भारत और ओमान के बीच खेले गए मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए. 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान ने शानदार प्रदर्शन किया. ओमान ने पावरप्ले में 44 रन बनाए और एक भी विकेट नहीं ले सका. ओमान के लिए आमिर कलीम ने 64 रन बनाए, जबकि हमद मिर्जा ने 51 रन बनाए. हालांकि, इन शानदार पारियों के बावजूद ओमान मैच नहीं जीत सका. ओमान ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए और भारत ने यह मैच 21 रनों से जीत लिया. भारत ने मैच तो जीत लिया, लेकिन ओमान ने अपने दमदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया. दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ओमान की दुनिया भर में तारीफ हो रही है.
ओमान के खिलाफ भारत की ओर से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 56 रन बनाए. वह इस मैच में अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज़ थे. संजू सैमसन की दमदार पारी की बदौलत भारत ने ओमान के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा.
India vs Oman Live Score Updates in Hindi: ओमान ने 10 ओवर में एक विकेट खोकर 62 रन बना लिए हैं टीम को जीत के लिए 60 गेंदों में 127 रन चाहिए.
India vs Oman Live Score Updates in Hindi: भारत को पहला विकेट मिल गया है. ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह 33 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए. कुलदीप यादव ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिलाई.
India vs Oman Live Score Updates in Hindi: ओमान ने 5 ओवर में 38 रन बना लिए हैं और टीम इंडिया को अभी तक कोई विकेट नहीं मिला है। कप्तान जतिंदर सिंह 17 और आमिर कलीम 14 रन बनाकर खेल रहे हैं।
India vs Oman Live Score Updates in Hindi: भारत के लिए पहला ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए. इस ओवर में ओमान के बल्लेबाजों ने 8 रन बनाए.
India vs Oman Live Score Updates in Hindi: भारत ने एशिया कप 2025 का सर्वोच्च स्कोर बनाकर अफ़ग़ानिस्तान के स्कोर की बराबरी कर ली है. अफ़ग़ानिस्तान ने एशिया कप के पहले मैच में हांगकांग और चीन के खिलाफ 188 रन बनाए थे. भारत ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 188 रन बनाए। टीम इंडिया के लगातार विकेट गिरने के बावजूद, भारत ने एक बड़ा स्कोर बनाया.