India vs Oman Match Highlights: 21 रनों से जीत गई इंडिया, ओमान ने दी कांटे की टक्कर

India vs Oman Match Highlights: एशिया कप 2025 में भारत और ओमान के बीच खेले गए मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 188 रन बनाए. 189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान ने शानदार प्रदर्शन किया. ओमान ने पावरप्ले में 44 रन बनाए और एक भी विकेट नहीं ले सका. ओमान के लिए आमिर कलीम ने 64 रन बनाए, जबकि हमद मिर्जा ने 51 रन बनाए. हालांकि, इन शानदार पारियों के बावजूद ओमान मैच नहीं जीत सका. ओमान ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 167 रन बनाए और भारत ने यह मैच 21 रनों से जीत लिया. भारत ने मैच तो जीत लिया, लेकिन ओमान ने अपने दमदार प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया. दुनिया की नंबर 1 टी20 टीम के खिलाफ अपने शानदार प्रदर्शन के लिए ओमान की दुनिया भर में तारीफ हो रही है.

ओमान के खिलाफ भारत की ओर से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 56 रन बनाए. वह इस मैच में अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज़ थे. संजू सैमसन की दमदार पारी की बदौलत भारत ने ओमान के सामने 189 रनों का लक्ष्य रखा.

IND 188/8 (20)

OMAN 167/4 (20)