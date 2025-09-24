India vs Bangladesh, Asia Cup 2025 T20I Super Four Match Highlights: एशिया कप के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी भारत

India Vs Bangladesh, Asian Cup 2025 Highlights: एशिया कप 2025 में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच को टीम इंडिया ने 41 रनों से जीता और सीधे फाइनल का टिकट हासिल कर लिया. भारतीय टीम अब एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है. भारत की इस जीत के साथ ही श्रीलंका की टीम अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.

बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 75 रन बनाए. सबसे अधिक बांग्लादेश के लिए रिशाद हुसैन ने 2 विकेट लिए.

IND 168/6 (20)

BAN 127 (19.3)

भारत ने 41 रनों से जीता मुकाबला

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम को दूसरे ओवर में ही पहला झटका लग गया। तनजीद हसन तीन गेंदों में सिर्फ एक रन बना सके। इमोन ने 19 गेंदों में 21 रन बनाए। तौहीद 10 गेंदों में सात रन बनाकर आउट हुए। शमीम हुसैन अपना खाता नहीं खोल सके, उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। कप्तान जाकिर अली 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन बना सके। सूर्यकुमार यादव ने उन्हें रन आउट किया। मोहम्मद सैफुद्दीन 7 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सैफ ने 51 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली। रहमान 11 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए।

बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत धीमी रही, लेकिन पावरप्ले में दोनों बल्लेबाजों ने लय बदली और तेजी से रन बनाए. शुभमन गिल 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हुए. शिवम शर्मा केवल दो रन ही बना पाए. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर 75 रनों का योगदान दिया. सूर्यकुमार यादव 11 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बना पाए. तिलक वर्मा 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए. हार्दिक पांड्या 29 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हुए. अक्षर पटेल 15 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। बांग्लादेश की ओर से रिशाद हुसैन ने दो, जबकि मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब और मोहम्मद सैफुद्दीन ने एक-एक विकेट लिया.