India vs Bangladesh, Asia Cup 2025 T20I Super Four Match Highlights: एशिया कप के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी भारत
🕒 Updated: September 25, 2025 03:32:03 PM IST

India Vs Bangladesh, Asian Cup 2025 Highlights: एशिया कप 2025 में भारत और बांग्लादेश के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच को टीम इंडिया ने 41 रनों से जीता और सीधे फाइनल का टिकट हासिल कर लिया. भारतीय टीम अब एशिया कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है. टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई भी मैच नहीं हारा है. भारत की इस जीत के साथ ही श्रीलंका  की टीम अब इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है.

बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 168 रन बनाए. भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने सर्वाधिक 75 रन बनाए.  सबसे अधिक बांग्लादेश के लिए रिशाद हुसैन ने 2 विकेट लिए.

169 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम को दूसरे ओवर में ही पहला झटका लग गया। तनजीद हसन तीन गेंदों में सिर्फ एक रन बना सके। इमोन ने 19 गेंदों में 21 रन बनाए। तौहीद 10 गेंदों में सात रन बनाकर आउट हुए। शमीम हुसैन अपना खाता नहीं खोल सके, उन्हें वरुण चक्रवर्ती ने आउट किया। कप्तान जाकिर अली 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन बना सके। सूर्यकुमार यादव ने उन्हें रन आउट किया। मोहम्मद सैफुद्दीन 7 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। सैफ ने 51 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली। रहमान 11 गेंदों में 6 रन बनाकर आउट हुए।

बांग्लादेश के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत धीमी रही, लेकिन पावरप्ले में दोनों बल्लेबाजों ने लय बदली और तेजी से रन बनाए. शुभमन गिल 19 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हुए. शिवम शर्मा केवल दो रन ही बना पाए. सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों पर 75 रनों का योगदान दिया. सूर्यकुमार यादव 11 गेंदों पर सिर्फ 5 रन बना पाए. तिलक वर्मा 7 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हुए. हार्दिक पांड्या 29 गेंदों पर 38 रन बनाकर आउट हुए. अक्षर पटेल 15 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। बांग्लादेश की ओर से रिशाद हुसैन ने दो, जबकि मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब और मोहम्मद सैफुद्दीन ने एक-एक विकेट लिया.

IND Vs BAN, Asian Cup 2025 Match Highlights: एशिया कप 2025 में टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए बांग्लादेश को 41 रनों से हराकर सीधे फाइनल का टिकट पक्का कर लिया. भारत इस टूर्नामेंट का फाइनल खेलने वाली पहली टीम बन गई है. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 168 रन बनाए, जिसमें अभिषेक शर्मा (75 रन) और हार्दिक पांड्या (38 रन) चमके. जवाब में बांग्लादेश की टीम 127 रन ही बना सकी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई. भारत की जीत के साथ ही उसका अपराजेय अभियान जारी है, जबकि बांग्लादेश का सफर यहीं थम गया.

  • 23:55 (IST) 24 Sep 2025

    IND vs BAN Live Score Updates, Asia Cup 2025 T20I Super Four Match: भारत ने बांग्लादेश को 41 रनों से हराया

    India Vs Bangladesh  Live Score Updates, Asian Cup 2025 IND Vs BAN Scorecard:  भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर फोर मुकाबले में बांग्लादेश को 41 रनों से हराया. 169 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 19.3 ओवर में बांग्लादेश की टीम 127 रन ही बना सकी. इस जीत के साथ भारत ने फाइनल में जगह बना ली है.

  • 23:25 (IST) 24 Sep 2025

    IND vs BAN Live Score Updates, Asia Cup 2025 T20I Super Four Match: कुलदीप सुपरहिट, 17वें ओवर में दो विकेट

    India Vs Bangladesh  Live Score Updates, Asian Cup 2025 IND Vs BAN Scorecard:  भारतीय टीम के स्टार गेंदबाज़ कुलदीप यादव ने 17वें ओवर में दो विकेट लिए. उन्होंने लगातार दो गेंदों पर रिशाद हुसैन और तन्ज़ीम हसन साकिब को आउट किया. बांग्लादेश ने 115 रन पर 8 विकेट गंवा दिए.

  • 23:15 (IST) 24 Sep 2025

    IND vs BAN Live Score Updates, Asia Cup 2025 T20I Super Four Match: बांग्लादेश को छठा झटका लगा

    India Vs Bangladesh  Live Score Updates, Asian Cup 2025 IND Vs BAN Scorecard:  बांग्लादेश लगातार विकेट खो रहा है. बांग्लादेश ने 112 रन पर छह विकेट गंवा दिए हैं. अब उन्हें 24 गेंदों में 57 रन और चाहिए। वरुण चक्रवर्ती ने दो विकेट लिए हैं.

  • 23:10 (IST) 24 Sep 2025

    IND vs BAN Live Score Updates, Asia Cup 2025 T20I Super Four Match: सैफ हसन ने मैच को रोमांचक बनाया

    India Vs Bangladesh  Live Score Updates, Asian Cup 2025 IND Vs BAN Scorecard:  बांग्लादेश के सलामी बल्लेबाज सैफ हसन अपनी शानदार बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों को परेशान कर रहे हैं. 15 ओवर के बाद बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट पर 108 रन है. अब उन्हें 30 गेंदों में 61 रन और चाहिए.

  • 23:04 (IST) 24 Sep 2025

    IND vs BAN Live Score Updates, Asia Cup 2025 T20I Super Four Match: बांग्लादेश ने गवाया चौथा विकेट

    India Vs Bangladesh  Live Score Updates, Asian Cup 2025 IND Vs BAN Scorecard:  बांग्लादेश के शमीम हुसैन बिना खाता खोले ही वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर बोल्ड हो गए. 11 ओवर खत्म होने के बाद बांग्लादेश की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 75 रन बनाए हैं. अभी भी हालांकि वो लक्ष्य से बहुत दूर नजर आ रहे हैं.

