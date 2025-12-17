India News Manch 2025 Live Video: इंडिया न्यूज़ मंच का कार्यक्रम हुआ खत्म, ऐश्वर्या पंडित शर्मा ने सभी का किया धन्यवाद

iTV Network India News Manch 2025 Live Updates: आईटीवी नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ कॉन्क्लेव का कार्यक्रम का अंत हो गया है. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद.
आईटीवी नेटवर्क के 'इंडिया न्यूज़ मंच' कॉन्क्लेव में पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि संसद में मेरे भाषण की बीजेपी के एमपी भी तारीफ करते हैं. हालांकि, संसद में वे मेरा भाषण का विरोध करते हैं.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने से बचें. साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल डिसिप्लिन्ड नहीं हैं. उन्होंने अपने बारे में बताया कि राजनीति में नहीं होता तो गांव में खेती करता.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आईटीवी नेटवर्क के 'इंडिया न्यूज़ मंच' कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने संसद में हंगामे को लेकर बताया कि अभी तो सत्र अच्छे से चल रहा है. दो दिन कुछ मामलों पर बहस की मांग को लेकर हंगामा हुआ था. लेकिन, अब ठीक है.
केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने 'इंडिया न्यूज़ मंच' से SIR पर उठ रहे सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकार में SIR हुआ है. इस बार विपक्ष बस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है. इस पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है.