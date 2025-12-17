Live

India News Manch 2025 Live Video: इंडिया न्यूज़ मंच का कार्यक्रम हुआ खत्म, ऐश्वर्या पंडित शर्मा ने सभी का किया धन्यवाद

🕒 Updated: December 17, 2025 09:15:42 PM IST

iTV Network India News Manch 2025 Live Updates: आईटीवी नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ कॉन्क्लेव का कार्यक्रम का अंत हो गया है. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद.

India News Manch 2025 Live Congress MP Imran Pratpgarhi
India News Manch 2025 Live Congress MP Imran Pratpgarhi

India News Manch 2025 Live Updates: आईटीवी नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ कॉन्क्लेव का कार्यक्रम का अंत हो गया है. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद.

Live Updates

  • 21:10 (IST) 17 Dec 2025

    इंडिया न्यूज़ मंच का कार्यक्रम हुआ खत्म, ऐश्वर्या पंडित शर्मा ने सभी का किया धन्यवाद

    आईटीवी नेटवर्क के ‘इंडिया न्यूज़ मंच’ कॉन्क्लेव का कार्यक्रम का अंत हो गया है. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद.

  • 20:17 (IST) 17 Dec 2025

    इमरान प्रतापगढ़ी ने इंडिया न्यूज के मंच पर क्या-क्या कहा?

    आईटीवी नेटवर्क के 'इंडिया न्यूज़ मंच' कॉन्क्लेव में पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि संसद में मेरे भाषण की बीजेपी के एमपी भी तारीफ करते हैं. हालांकि, संसद में वे मेरा भाषण का विरोध करते हैं.

  • 20:10 (IST) 17 Dec 2025

    राजनीति में नहीं होता तो गांव में खेती करता- किरेन रिजिजू

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि लोकतंत्र को कमजोर करने से बचें. साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिल्कुल डिसिप्लिन्ड नहीं हैं. उन्होंने अपने बारे में बताया कि राजनीति में नहीं होता तो गांव में खेती करता.

  • 19:44 (IST) 17 Dec 2025

    केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी आईटीवी नेटवर्क के 'इंडिया न्यूज़ मंच' कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने संसद में हंगामे को लेकर बताया कि अभी तो सत्र अच्छे से चल रहा है. दो दिन कुछ मामलों पर बहस की मांग को लेकर हंगामा हुआ था. लेकिन, अब ठीक है. 

  • 19:25 (IST) 17 Dec 2025

    SIR को लेकर अर्जुन राम मेघवाल ने क्या कहा?

    केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल ने 'इंडिया न्यूज़ मंच' से SIR पर उठ रहे सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक की सरकार में SIR हुआ है. इस बार विपक्ष बस इसे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है. इस पर संसद में भी चर्चा हो चुकी है.

Load More

वेब स्टोरीज

50 की उम्र मे भी दिखना चाहते हैं क्लासी! तो...

December 18, 2025

50 के बाद भी जॉन अब्राहम की बॉडी कैसे इतनी...

December 18, 2025

सर्दियों में जा रही हैं बच्चों के लिए लेने कपड़े?...

December 6, 2025

अलसी खाने से ये बीमारी होती है ठीक! जानें इसकी...

December 6, 2025

इस विटामिन की कमी से उदास रहते हैं आप, हर...

December 6, 2025

शाम की चाय के साथ बनाएं लच्छेदार और क्रिस्पी पकौड़ा,...

December 6, 2025
India News Manch 2025 Live Video: इंडिया न्यूज़ मंच का कार्यक्रम हुआ खत्म, ऐश्वर्या पंडित शर्मा ने सभी का किया धन्यवाद

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

India News Manch 2025 Live Video: इंडिया न्यूज़ मंच का कार्यक्रम हुआ खत्म, ऐश्वर्या पंडित शर्मा ने सभी का किया धन्यवाद
India News Manch 2025 Live Video: इंडिया न्यूज़ मंच का कार्यक्रम हुआ खत्म, ऐश्वर्या पंडित शर्मा ने सभी का किया धन्यवाद
India News Manch 2025 Live Video: इंडिया न्यूज़ मंच का कार्यक्रम हुआ खत्म, ऐश्वर्या पंडित शर्मा ने सभी का किया धन्यवाद
India News Manch 2025 Live Video: इंडिया न्यूज़ मंच का कार्यक्रम हुआ खत्म, ऐश्वर्या पंडित शर्मा ने सभी का किया धन्यवाद