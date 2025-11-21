Live

BAN A: 43/0(04) | IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: बांग्लादेश की तेज़-तर्रार शुरुआत, भारत को विकेट की तलाश

🕒 Updated: November 21, 2025 03:23:38 PM IST

IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2025 की लीग स्टेज अब खत्म हो चुकी है. अब सेमीफाइनल में जिन चार टीमों ने जगह बनाई है उनमें भारत-ए, बांग्‍लादेश-ए, पाकिस्‍तान शाहीन्‍स और श्रीलंका-ए की टीमें शामिल हैं. जितेश शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने ओमान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्‍की की थी. अब सेमीफाइनल में इंडिया-ए की टीम का मुकाबला बांग्लादेश-ए की टीम से है. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया है.

IND A vs BAN A_Semi Final_Asia Cup Rising Stars 2025
IND A vs BAN A_Semi Final_Asia Cup Rising Stars 2025

Asia Cup Rising Stars 2025 टूर्नामेंट के लिए भारत-ए और बांग्लादेश-ए की टीमें

भारत ए – 

वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, जितेश शर्मा (कप्‍तान), नेहल वधेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, विजयकुमार वैशाक, गुरजपनीत सिंह, सुयष शर्मा, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, नमन धीर और सुर्यांश शेडगे.

बांग्‍लादेश ए –

जिशान आलम, जवद अबरार, यासिर अली, हबीबुर रहमान सोहन, तोफेल अहमद, अब्‍दुल गफ्फार सकलैन, अबु हैदर रोनी, मृत्‍युंजय चौधरी, महिदुल इस्‍लाम एकॉन, अकबर अली (कप्‍तान), रिपन मोंडल, एसडब्‍ल्‍यू मेहराब, शादहिन इस्‍लाम, रकीबुल हसन और अरीफुल इस्‍लाम.

IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: टीम इंडिया ने जीता टॉस, पहले गेंदबाज़ी का किया फैसला

Live Updates

  • 15:16 (IST) 21 Nov 2025

    IND A Vs BAN A Live Score: दूसरे ओवर में बने 15 रन

    IND A Vs BAN A Live Score: इंडिया-ए की तरफ से दूसरा ओवर फेंका गुरजपनीत सिंह ने. इस ओवर में बांग्लादेशी ओपनर जीशान आलम ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ते हुए  15 रन बटोर लिए.

  • 15:12 (IST) 21 Nov 2025

    IND A Vs BAN A Live Score: पहले ओवर में बने 10 रन

    IND A Vs BAN A Live Score: भारत की तरफ से पहला ओवर विजयकुमार वैशाक ने फेंका, इस ओवर में भारतीय गेंदबाज़ ने 2 वाइड गेंद फेंकी और बांग्लादेशी टीम पहले ओवर में 10 रन बनाने में सफल हुई.

  • 14:45 (IST) 21 Nov 2025

    IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: इंडिया-ए की प्लेइंग 11

    IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: 

    प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नमन धीर, नेहल वढेरा, जितेश शर्मा (विकेटकीपर/कप्तान), हर्ष दुबे, आशुतोष शर्मा, रमणदीप सिंह, विजयकुमार वैशाक, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा.

  • 13:38 (IST) 21 Nov 2025

    IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: भारत ने जीता टॉस

    IND A Vs BAN A Live Score: भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: इस सेमीफाइनल मैच में इंडिया-ए के कप्तान जितेश शर्मा ने टॉस जीता और पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया है.

वेब स्टोरीज

सुरक्षा में नंबर 1! Tesla Model Y को 5-स्टार रेटिंग...

November 21, 2025

किसानों के लिए जरूरी अपडेट! गेहूं और सब्जियों की बुवाई...

November 21, 2025

इस दिसंबर की ट्रिप प्लान? ये हैं 10 बेस्ट इंडियन...

November 21, 2025

इस कंपनी ने चौंकाया! अपना सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान किया...

November 21, 2025

Realme GT 8 Pro India: जानें दमदार स्पेसिफिकेशन और धमाकेदार...

November 21, 2025

बच्चे की पढ़ाई स्कूल से कॉलेज तक बिल्कुल मुफ्त, और...

November 21, 2025
BAN A: 43/0(04) | IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: बांग्लादेश की तेज़-तर्रार शुरुआत, भारत को विकेट की तलाश

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

BAN A: 43/0(04) | IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: बांग्लादेश की तेज़-तर्रार शुरुआत, भारत को विकेट की तलाश
BAN A: 43/0(04) | IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: बांग्लादेश की तेज़-तर्रार शुरुआत, भारत को विकेट की तलाश
BAN A: 43/0(04) | IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: बांग्लादेश की तेज़-तर्रार शुरुआत, भारत को विकेट की तलाश
BAN A: 43/0(04) | IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: बांग्लादेश की तेज़-तर्रार शुरुआत, भारत को विकेट की तलाश