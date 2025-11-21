BAN A: 43/0(04) | IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: बांग्लादेश की तेज़-तर्रार शुरुआत, भारत को विकेट की तलाश

IND A Vs BAN A Live Score, भारत ए बनाम बांग्लादेश ए: एशिया कप राइजिंग स्‍टार्स 2025 की लीग स्टेज अब खत्म हो चुकी है. अब सेमीफाइनल में जिन चार टीमों ने जगह बनाई है उनमें भारत-ए, बांग्‍लादेश-ए, पाकिस्‍तान शाहीन्‍स और श्रीलंका-ए की टीमें शामिल हैं. जितेश शर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने ओमान को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्‍की की थी. अब सेमीफाइनल में इंडिया-ए की टीम का मुकाबला बांग्लादेश-ए की टीम से है. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करने का फैसला किया है.

IND A vs BAN A_Semi Final_Asia Cup Rising Stars 2025

Asia Cup Rising Stars 2025 टूर्नामेंट के लिए भारत-ए और बांग्लादेश-ए की टीमें



भारत ए –

वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्य, जितेश शर्मा (कप्‍तान), नेहल वधेरा, रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, विजयकुमार वैशाक, गुरजपनीत सिंह, सुयष शर्मा, यश ठाकुर, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल, नमन धीर और सुर्यांश शेडगे.

बांग्‍लादेश ए –

जिशान आलम, जवद अबरार, यासिर अली, हबीबुर रहमान सोहन, तोफेल अहमद, अब्‍दुल गफ्फार सकलैन, अबु हैदर रोनी, मृत्‍युंजय चौधरी, महिदुल इस्‍लाम एकॉन, अकबर अली (कप्‍तान), रिपन मोंडल, एसडब्‍ल्‍यू मेहराब, शादहिन इस्‍लाम, रकीबुल हसन और अरीफुल इस्‍लाम.