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Vijay Thalapathy Election Result: तमिलनाडु में नई राजनीति की शुरुआत, विजय बने जननायक, 60 साल पुराना चक्र टूटा

Vijay Thalapathy Election Result: वर्ष 1991 की तपती गर्मियों जैसा दौर था, जब तमिलनाडु की राजनीति सीमित विकल्पों AIADMK और DMK के बीच में बंधी रही.

By: Munna Verma | Published: May 4, 2026 5:20:54 PM IST

Vijay Thalapathy Election Result: तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय
Vijay Thalapathy Election Result: तमिलनाडु की राजनीति में नया अध्याय


Vijay Thalapathy Election Result: वर्ष 1991 में आई फिल्म Idhayam की एक पंक्ति है, जिसमें कहा गया है कि अप्रैल-मई की इस तपती गर्मी में हरियाली कहीं नहीं. तमिलनाडु की उस दौर की सामाजिक-राजनीतिक तस्वीर को बखूबी बयान करती है. एक ऐसा समय, जब विकल्प सीमित थे और सत्ता कुछ चेहरों के इर्द-गिर्द सिमटी हुई थी. कई दशकों तक राज्य की राजनीति दो बड़े दलों AIADMK और DMK के बीच घूमती रही. एक ओर थीं J. Jayalalithaa, जिनकी छवि करिश्माई नेतृत्व की थी और दूसरी ओर M. Karunanidhi, जिन्होंने भाषा और पहचान की राजनीति को नई दिशा दी.

दिलचस्प बात यह रही कि मंदिरों और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध इस राज्य में नास्तिक विचारधारा वाले दलों ने गहरी जड़ें जमाईं. लेकिन इस वैचारिक बहस के बीच आम जनता की समस्याएं जैसे बिजली संकट, बुनियादी ढांचे की कमी और भ्रष्टाचार अक्सर पीछे छूटती रहीं.

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बदलाव की जरूरत क्यों महसूस हुई?

गर्मियों की छुट्टियों में चेन्नई का सफर कई लोगों के लिए सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि उस व्यवस्था को करीब से देखने का मौका होता था, जहां “नेता ही नीति” बन चुका था. तमिल पहचान के नाम पर राजनीति तो मजबूत हुई, लेकिन रोजमर्रा की परेशानियां जस की तस रहीं. लोग बदलाव चाहते थे, लेकिन कोई मजबूत विकल्प नजर नहीं आता था. यही वजह थी कि राजनीति धीरे-धीरे उबाऊ और एकरस लगने लगी.

सिनेमा और राजनीति का गहरा रिश्ता

तमिलनाडु में सिनेमा और राजनीति का रिश्ता पुराना और मजबूत रहा है. M. G. Ramachandran (MGR), N. T. Rama Rao, जयललिता और करुणानिधि इन सभी ने फिल्मी दुनिया से निकलकर राजनीति में अपनी पहचान बनाई. बाद में Kamal Haasan ने भी “मक्कल निधि मय्यम” के जरिए एक नया विकल्प देने की कोशिश की, लेकिन अपेक्षित सफलता नहीं मिल सकी. वहीं Rajinikanth की राजनीतिक एंट्री को लेकर भी लंबे समय तक अटकलें चलती रहीं.

विजय की एंट्री: क्या बदलेगा समीकरण?

अब जब Vijay (थलापति विजय) ने राजनीति में कदम रखा है, तो इसे सिर्फ एक और स्टार की एंट्री नहीं माना जा रहा. उनकी लोकप्रियता और जनसंपर्क शैली ने एक नई ऊर्जा पैदा की है. उनकी जीत को ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह राज्य की दशकों पुरानी द्विदलीय और वंशवादी राजनीति को चुनौती देती है. यह संकेत है कि जनता अब नए विकल्पों के लिए तैयार है.

एक नए युग की शुरुआत

विजय की पार्टी का प्रतीक ‘सीटी’ और चेन्नई सुपर किंग्स का मशहूर नारा “व्हिसल पोडू” आज एक नए राजनीतिक प्रतीकवाद में बदलता दिख रहा है. यह बदलाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि सोच के बदलाव का संकेत है. तमिलनाडु अब उस मोड़ पर खड़ा है, जहां राजनीति फिर से परिभाषित ज्यादा व्यावहारिक, ज्यादा जवाबदेह और जनता के करीब हो सकती है.

Tags: election resultTamilnadu ElectionVijay Thalapathy
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