IND Vs ZIM LIVE Score Updates: जिम्बाब्वे के खिलाफ क्या होगी टीम इंडिया की प्लेइंग-11, कैसा होगा वेदर और जानें पिच रिपोर्ट समेत अन्य डिटेल

🕒 Updated: February 26, 2026 01:10:34 PM IST

India vs Zimbabwe Live Score Updates | IND Vs ZIM T20 World Cup 2026 Scorecard Live: आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के मुकाबलों में गुरुवार (26 फरवरी, 2026) को टीम इंडिया और लीग मुकाबले में बड़ा उलटफेर करते हुए आस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीम को बाहर करने वाली जिम्बाब्वे की टीम से होगा. टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच यह अहम मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मुकाबले की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह मैच अगर भारत हारा तो उसका वर्ल्ड कप 2026 जीतने का सपना गुरुवार को ही टूट जाएगा. क्रिकेट विशेषज्ञों की मानें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत को यह मुकाबला बड़े अंतर से भी जीतना होगा. यह मैच शाम 7:00 बजे  शुरू होगा, जबकि मुकाबला शुरू होने से आधा घंटा पहले यानी गुरुवार की शाम 6:30 बजे टॉस होगा. इससे पहले रविवार को सुपर-8 के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के हाथों हार का सामना करना पड़ा है. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को हुए मुकाबले में साउथ अफ्रीका के 187 रन के जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 111 का स्कोर ही कर पाई. पहला मैच हारने वाली सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया को सेमीफाइनल का टिकट हासिल करना है तो जिम्बाब्वे को हर हाल में हराना ही होगा. अगर भारत जीता तो उसे 2 अंक मिलेंगे जो टूर्नामेंट में टिके रहने के लिए जरूरी है. टीम इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेले जाने वाले इस मैच का भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि एमए चिदंबरम स्टेडियम की पिच धीमी और स्पिनर्स को मदद करती है. ऐसे में टीम इंडिया इस मैच में कुलदीप यादव को बतौर स्पिनर उतार सकती है. 

टीम इंडिया का जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला जाने वाला मुकाबला करो या मरो वाला है. टीम इंडिया को हर हाल में यह मैच जीतना होगा.
टीम इंडिया का जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला जाने वाला मुकाबला करो या मरो वाला है. टीम इंडिया को हर हाल में यह मैच जीतना होगा.

  • 12:50 (IST) 26 Feb 2026

