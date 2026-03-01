IND vs WI LIVE Score Updates:  टीम इंडिया-वेस्टइंडीज के मुकाबला आज, यहां जानें हेड टू हेड, वेदर और प्लेइंग-11 समेत हर जरूरी डिटेल

India vs West Indies Live Score Updates | IND vs WI T20 World Cup 2026 Scorecard Live: आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप 2026 अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाला है. आगामी रविवार (8 मार्च, 2026) को फाइनल मुकाबला अहमदाबाद (गुजरात) के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. अगले सप्ताह से सेमीफाइनल के मुकाबले शुरू होंगे. इस बीच सुपर-8 में रविवार (01 मार्च, 2026) को कोलकाता के इडेन गार्डन्स (Eden Gardens Kolkata) में टीम इंडिया और वेस्टइंडीज के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा. रविवार को मैच जीतने वाली टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम को घरवापसी करनी पड़ेगी. एशिया की दो टीमें पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों वर्ल्ड कप 2026 से बाहर हो चुकी हैं, ऐसे में टीम इंडिया हारी तो इसका मतलब खिताब यूरोप या फिर अन्य महाद्वीप में जाएगा. इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं. रविवार को रात तक यह भी तय हो जाएगा कि भारत और वेस्टइंडीज में से कौन सेमीफाइनल में खेलेगा. टीम इंडिया रविवार को टी20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर-8 में आखिरी मुकाबला में वेस्टइंडीज से भिड़ेगी. अगर टीम इंडिया यह मैच जीतने में कामयाब रहती है तो वह सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से होगा या न्यूजीलैंड, यह बाद में तय होगा. भारत और वेस्टइंडीज के बीच सुपर-8 का मैच ‘नॉकआउट’ की तरह होगा. वेस्टइंडीज की टीम बेहतर नेट रन रेट के कारण फिलहाल ग्रुप-1 की अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि भारत पीछे हैं. अगर टीम इंडिया वेस्टइंडीज को हरा देगी तो उसके 4 अंक हो जाएंगे और वह दूसरे स्थान पर रहकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लेगी. वैसे भारतीय टीम मजबूत है, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम भी बहुत ही अच्छे अंदाज में बैटिंग कर रही है, साथ ही उसकी बॉलिंग भी लाजवाब है. ऐसे में टीम इंडिया प्रतिद्वंद्वी वेस्टइंडीज को हल्क में लेने की गलती नहीं करेगी.

टीम इंडिया और वेस्टइंडीज में से जो भी टीम हारेगी, उसका वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा.