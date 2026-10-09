IND vs WI 2nd T20 Highlights: वेस्टइंडीज की ऐतिहासिक जीत, दूसरे टी20 में भारत को 6 विकेट से रौंदा, शाई होप ने ठोका शतक

IND Vs WI 2nd T20I Highlights: वेस्टइंडीज ने रांची में खेले गए दूसरे टी20 में भारतीय टीम को 6 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज ने इस टारगेट को 9 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया. यह वेस्टइंडीज का टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा रन चेज है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने महज 45 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की शतकीय पारी खेली. उनके अलावा रोमारियो शेपर्ड ने सिर्फ 13 गेंद पर नाबाद 34 रन बनाए, जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में भारत को हरा दिया. वेस्टइंडीज की जीत के साथ ही यह सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है.

भारत-वेस्टइंडीज के दूसरे टी20 मैच की लाइव अपडेट्स.