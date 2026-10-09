IND vs WI 2nd T20 Highlights: वेस्टइंडीज की ऐतिहासिक जीत, दूसरे टी20 में भारत को 6 विकेट से रौंदा, शाई होप ने ठोका शतक

IND Vs WI 2nd T20I Highlights: वेस्टइंडीज ने रांची में खेले गए दूसरे टी20 में भारतीय टीम को 6 विकेट से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 249 रन बनाए थे. वेस्टइंडीज ने इस टारगेट को 9 गेंद बाकी रहते ही हासिल कर लिया. यह वेस्टइंडीज का टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा रन चेज है. इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने ऐतिहासिक पारी खेली. उन्होंने महज 45 गेंदों पर नाबाद 102 रनों की शतकीय पारी खेली. उनके अलावा रोमारियो शेपर्ड ने सिर्फ 13 गेंद पर नाबाद 34 रन बनाए, जबकि शेरफेन रदरफोर्ड ने 84 रनों की विस्फोटक पारी खेली. इसके दम पर वेस्टइंडीज ने दूसरे टी20 में भारत को हरा दिया. वेस्टइंडीज की जीत के साथ ही यह सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है.
वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है. शाई होप ने 45 गेंदों पर शतक लगाया और अपनी टीम को जीत दिलाई. वेस्टइंडीज ने 250 रन का टारगेट सिर्फ 18.3 ओवर में चेज कर लिया.
वेस्टइंडीज ने 250 रन के टारगेट का पीछा करते हुए मजबूत शुरुआत की है. वेस्टइंडीज ने 9 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 113 रन बना लिए हैं. कप्तान शाई होप ने सिर्फ 24 गेंद पर अर्धशतक लगाया. इसके अलावा शेरफेन रदरफोर्ड भी 31 रन बनाकर खेल रहे हैं.
भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टी20 में 250 रनों का टारगेट दिया है. भारत की ओर से संजू सैमसन ने 82 रनों की पारी खेली, जबकि ईशान किशन ने 43 रन बनाए. इसके अलावा तिलक वर्मा ने नाबाद 44 रनों की पारी खेली.
पावरप्ले के बाद भारतीय टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 79 के स्कोर पर पहुंच गया है. संजू सैमसन ने सिर्फ 21 गेंद पर अर्धशतक लगा दिया है. वहीं, अभिषेक शर्मा 20 रन बनाकर आउट हुए.