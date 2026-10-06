IND Vs WI 1st T20 Live Updates: लखनऊ में भारत-वेस्टइंडीज की भिड़ंत, क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

IND Vs WI 1st T20 Live Updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच मंगलवार से 5 मैचों की टी20 सीरीज शुरू हो रही है. इस सीरीज का पहला टी20 मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जो शाम 7 बजे से शुरू होगा. भारतीय टीम ने हाल ही में वेस्टइंडीज को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था. अब श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम टी20 सीरीज में भी वेस्टइंडीज को रौंदने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. भारतीय टीम एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर आ रही है, जिसके बाद सीधे वेस्टइंडीज से भिड़ंत होने वाली है. इस मैच से पहले एक बार फिर यही सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग-11 में शामिल किया जाएगा या नहीं? नीचे पढ़ें इस मैच से जुड़ी सारी लाइव अपडेट्स…

भारत बनाम वेस्टइंडीज के पहले टी20 मैच की लाइव अपडेट्स.