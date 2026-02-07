IND vs USA T20 LIVE Socre Updates: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में USA को पहली बार टक्कर देने उतरेगी टीम इंडिया, यहां जानें 5 बड़ी बातें

IND vs USA T20 LIVE Socre Updates: टी20 विश्व कप 2026 का शानदार आगाज हो चुका है. शनिवार (07 फरवरी, 2026) को तीन मुकाबले खेले जा रहे हैं. पहला पाकिस्तान-नीदरलैंड तो दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज-स्कॉटलैंड के बीच. वहीं, टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला शनिवार (07 फरवरी) को शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. इस मैच से जहां टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप में अपना टाइटल बचाने उतरेगी तो वहीं अमेरिका भी कड़ी टक्कर देने के इरादे से उतरेगा. वर्ल्ड कप के इतिहास में दुनिया की कोई भी टीम अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर सकी है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया के पास यह इतिहास रचने का मौका है. भारत के खिलाफ वानखेड़े में उतरने वाली अमेरिकी टीम भी दिलचस्प है. इस टीम में सिर्फ 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अमेरिका में जन्मे हैं, जबकि 11 खिलाड़ियों का संबंध भारत समेत अन्य देशों से हैं. टीम इंडिया पूरे आत्मविश्वास के साथ पहला मुकाबला खेलने उतरेगी. यह दिलचस्प आंकड़ा है कि पिछले टी-20 वर्ल्डकप के बाद से टीम इंडिया ने कोई भी टी-20 सीरीज नहीं गंवाई है. अब तक के आंकड़ों के मुताबिक, टीम इंडिया ने 34 में से 25 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि केवल 6 मैचों में हार मिली. टीम इंडिया का एक मैच टाई हुआ और 2 मैचों का परिणाम नहीं मिला. भारतीय टीम का अमेरिका के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है. यह बात अलग है कि दोनों टीमों के बीच अब तक एक ही टी-20 मैच खेला गया है. वह भी पिछले टी-20 वर्ल्ड कप में खेला गया था. इस मैच को भारत ने 7 विकेट से जीता था. भारत और अमेरिका के बीच होने वाले वर्ल्ड कप टी-20 के मैच से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहें https://www.inkhabar.com/sports/ से.
IND vs USA T20 LIVE Socre Updates: मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों का मदद करती है. ऐसे में यह हो सकती है दोनों टीमों की संभावित-11
संभावित प्लेइंग-11
भारत: ईशान किशन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर
अमेरिका : मोनांक पटेल (कप्तान), एंड्रीज गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कमल्ला, शयान जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रंजने, हरमीत सिंह, मोहम्मद मोहसिन, अली खान, नोस्टुश केनजिगे, सौरभ नेत्रावलकर, शैडली वान शल्कविक, शेहान जयसूर्या, जसदीप सिंह, संजय कृष्णमूर्ति
IND vs USA T20 LIVE Socre Updates: टी-20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा के पास इतिहास रचने का मौका है. अभिषेक शनिवार के मैच में 5 छक्के लगाने में सफल रहे तो भारत में टी-20 इंटरनेशनल में 50 छक्के लगाने वाले 5वें बल्लेबाज बन जाएंगे.