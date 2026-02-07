IND vs USA T20 LIVE Socre Updates: सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में USA को पहली बार टक्कर देने उतरेगी टीम इंडिया, यहां जानें 5 बड़ी बातें

IND vs USA T20 LIVE Socre Updates: टी20 विश्व कप 2026 का शानदार आगाज हो चुका है. शनिवार (07 फरवरी, 2026) को तीन मुकाबले खेले जा रहे हैं. पहला पाकिस्तान-नीदरलैंड तो दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज-स्कॉटलैंड के बीच. वहीं, टी20 विश्व कप 2026 का तीसरा मुकाबला शनिवार (07 फरवरी) को शाम 7 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा. इस मैच से जहां टीम इंडिया टी-20 वर्ल्ड कप में अपना टाइटल बचाने उतरेगी तो वहीं अमेरिका भी कड़ी टक्कर देने के इरादे से उतरेगा. वर्ल्ड कप के इतिहास में दुनिया की कोई भी टीम अपना टाइटल डिफेंड नहीं कर सकी है. ऐसे में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया के पास यह इतिहास रचने का मौका है. भारत के खिलाफ वानखेड़े में उतरने वाली अमेरिकी टीम भी दिलचस्प है. इस टीम में सिर्फ 4 खिलाड़ी ऐसे हैं, जो अमेरिका में जन्मे हैं, जबकि 11 खिलाड़ियों का संबंध भारत समेत अन्य देशों से हैं. टीम इंडिया पूरे आत्मविश्वास के साथ पहला मुकाबला खेलने उतरेगी. यह दिलचस्प आंकड़ा है कि पिछले टी-20 वर्ल्डकप के बाद से टीम इंडिया ने कोई भी टी-20 सीरीज नहीं गंवाई है. अब तक के आंकड़ों के मुताबिक, टीम इंडिया ने 34 में से 25 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि केवल 6 मैचों में हार मिली. टीम इंडिया का एक मैच टाई हुआ और 2 मैचों का परिणाम नहीं मिला. भारतीय टीम का अमेरिका के खिलाफ बहुत अच्छा रिकॉर्ड है. यह बात अलग है कि दोनों टीमों के बीच अब तक एक ही टी-20 मैच खेला गया है. वह भी पिछले टी-20 वर्ल्ड कप में खेला गया था. इस मैच को भारत ने 7 विकेट से जीता था. भारत और अमेरिका के बीच होने वाले वर्ल्ड कप टी-20 के मैच से जुड़े हर अपडेट के लिए जुड़े रहें https://www.inkhabar.com/sports/ से.

