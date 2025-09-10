Live

Match Highlights: भारत ने जीत के साथ किया एशिया कप का आगाज, महज 5 ओवर में ही जीत लिया मैच

Sep 10, 2025 | 10:14 PM IST

Match Highlights: भारत ने एक शानदार जीत दर्ज की है। पूरा मैच दो घंटे भी नहीं चला। यूएई इस भारतीय टीम के सामने कहीं नहीं टिक पाया। UAE टीम के लिए शुरुआती 26 रनों की साझेदारी ही एकमात्र सकारात्मक पहलू रही। इसके बाद कुलदीप(4 विकेट) के सामने उनकी लय टूट गई। विकेट गिरते रहे और शिवम दुबे ने तीन विकेट झटक लिए। UAE मुश्किल से 57 रन बना पायी। वहीं 58 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम पावरप्ले के अंदर ही अपनी ताकत का परिचय दे दिया। यूएई को तगड़ा झटका लगा है. जिसने हाल ही में पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला में अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन आज रात विश्व चैंपियन टीम भारत ने उन्हें पूरी तरह से हरा दिया। 

IND  60 (4 OVER 3 BALL)

UAE  57 (13 OVER 1 BALL)

भारत आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मेज़बान UAE के खिलाफ अपने इस साल के एशिया कप अभियान की शुरुआत करेगा। भारतीय टीम 2024 टी20 विश्व कप जीत के बाद से 24 जीत और 3 हार के एक बेहद मज़बूत रिकॉर्ड के साथ इस टूर्नामेंट में प्रवेश कर रही है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली  भारतीय टीम खेल के टी20 क्रिकेट में अपना दबदबा बनाए रखने की कोशिश करेगी.

यूएई की प्लेइंग इलेवन

मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, हर्षित कौशिक, हैदर अली, ध्रुव पाराशर, मुहम्मद रोहिद खान, जुनैद सिद्दीकी, सिमरनजीत सिंह

भारत की प्लेइंग इलेवन

भिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

कब और कहाँ देखें भारत बनाम यूएई एशिया कप लाइव स्ट्रीमिंग

भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 मैच सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। फैंस सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के माध्यम से टीवी पर भी मैच देख सकते हैं.

स्थान: दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम 

IND vs UAE Live Score: भारत बनाम यूएई एशिया कप 2025 मुकाबले की हर लाइव अपडेट पाएं। जानें टॉस, स्कोर, अहम पलों, प्लेइंग इलेवन और मैच से जुड़ी हर ताज़ा जानकारी

Live Updates

  • 21:54 (IST) 10 Sep 2025

    India Vs UAE Live score: अभिषेक ने गवाया अपना विकेट

    India Vs UAE Live score: अभिषेक ने अपना विकेट खो दिया।  जुनैद सिद्दीकी ने इनका विकेट लिया 

  • 21:36 (IST) 10 Sep 2025

    India Vs UAE Live score: अभिषेक ने छक्का लगाकर की पारी की शुरुआत

    India Vs UAE Live score: भारत की पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार तरीके से की है। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर पारी की अच्छी शुरुआत की है। और दुसरी गेंद पर बॉउंड्री लगाकर एक ओवर में 10 रन बटोर लिए 

  • 21:27 (IST) 10 Sep 2025

    India Vs UAE Live score: भारत को मिला 58 रनों का लक्ष्य

    India Vs UAE Live score: भारतीय गेंदबाजों ने यूएई के बल्लेबाजों की एक नहीं सुनी। UAE के सभी बल्लेबाज सस्ते में आउट हो गए।  UAE  ने भारत को महज 58 रनों का लक्ष्य दिया है। 

  • 21:25 (IST) 10 Sep 2025

    India Vs UAE Live score: देवदत्त दुबे ने UAE को दिया दोहरा झटका

    India Vs UAE Live score: देवदत्त दुबे ने 13वें ओवर में UAE को दोहरा झटका दिया। उन्होंने पहली गेंद पर ध्रुव पाराशर और चौथी गेंद पर जुनैद सिद्दीकी को LBW कर दिया।

  • 21:09 (IST) 10 Sep 2025

    India Vs UAE Live score: अक्षर पटेल ने भी खोला अपना खाता

    India Vs UAE Live score: अक्षर पटेल ने भी अपना खाता खोल लिया है। अक्षर ने 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिमरनजीत सिंह को एलबीडब्ल्यू कर आउट किया। सिमरनजीत 5 गेंदों में महज एक रन बना पाए 

