IND vs SL live Score Updates: श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत को मिला बैटिंग का न्योता, वैभव सूर्यवंशी भी खेल रहे

India vs Sri Lanka Live Score Updates: एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी 1 अक्टूबर को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा, जो 10 बजे से शुरू होगा. इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी, जिसमें गोल्ड मेडल के लिए भिड़ंत होगी. वहीं, हारने वाली टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी. भारतीय टीम की नजर लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने पर है. ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है. नीचे पढ़ें इस मैच से जुड़ी ताजा अपडेट्स…

भारत-श्रीलंका सेमीफाइनल लाइव स्कोर अपडेट्स.