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IND vs SL live Score Updates: श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत को मिला बैटिंग का न्योता, वैभव सूर्यवंशी भी खेल रहे

🕒 Updated: October 1, 2026 09:43:21 AM IST

India vs Sri Lanka Live Score Updates: एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी 1 अक्टूबर को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा, जो 10 बजे से शुरू होगा. इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी, जिसमें गोल्ड मेडल के लिए भिड़ंत होगी. वहीं, हारने वाली टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी. भारतीय टीम की नजर लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने पर है. ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है. नीचे पढ़ें इस मैच से जुड़ी ताजा अपडेट्स…

भारत-श्रीलंका सेमीफाइनल लाइव स्कोर अपडेट्स.
भारत-श्रीलंका सेमीफाइनल लाइव स्कोर अपडेट्स.
India vs Sri Lanka Live Score: भारत औप श्रीलंका के बीच आज सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाएगा. इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी. देखें इस मैच की ताजा अपडेट्स...

Live Updates

  • 09:38 (IST) 01 Oct 2026

    India vs Sri Lanka Live Updates: भारत की प्लेइंग XI

    वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह

  • 09:32 (IST) 01 Oct 2026

    India vs Sri Lanka Live Updates: श्रीलंका ने जीता टॉस

    श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी.

  • 09:13 (IST) 01 Oct 2026

    India vs Sri Lanka Live Updates: कब होगा टॉस?

    भारत बनाम श्रीलंका का सेमीफाइनल मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 9:30 बजे टॉस किया जाएगा.

  • 09:10 (IST) 01 Oct 2026

    India vs Sri Lanka Live Updates: दोनों टीमों की स्क्वाड

    भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, वैभव सूर्यवंशी, विप्रज निगम.
     
    श्रीलंका: निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), सहान अराचिगे (कप्तान), एशेन बंडारा, लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, नुवानिदु फर्नांडो, चमिका करुणारत्ने, दुशान हेमंथा, बिनुरा फर्नांडो, विजयकांत व्यासकांत, नुवान तुषारा, थारिन्दु रत्नायके, वानुजा साहन, सोहन डे लिवेरा, गरुका संकेत.
  • 09:07 (IST) 01 Oct 2026

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