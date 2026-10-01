IND vs SL live Score Updates: श्रीलंका ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत को मिला बैटिंग का न्योता, वैभव सूर्यवंशी भी खेल रहे

India vs Sri Lanka Live Score Updates: एशियन गेम्स 2026 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज यानी 1 अक्टूबर को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा. यह मुकाबला निशिन के कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में होगा, जो 10 बजे से शुरू होगा. इस मैच में जीतने वाली टीम फाइनल में जाएगी, जिसमें गोल्ड मेडल के लिए भिड़ंत होगी. वहीं, हारने वाली टीम ब्रॉन्ज मेडल मैच खेलेगी. भारतीय टीम की नजर लगातार दूसरा गोल्ड मेडल जीतने पर है. ऐसे में भारत और श्रीलंका के बीच कड़ी टक्कर होने वाली है. नीचे पढ़ें इस मैच से जुड़ी ताजा अपडेट्स…
वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह
श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरेगी.
भारत बनाम श्रीलंका का सेमीफाइनल मैच भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा. इसके लिए आधे घंटे पहले यानी 9:30 बजे टॉस किया जाएगा.