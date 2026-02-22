IND Vs SA LIVE Score Updates: भारत-साउथ अफ्रीका मैच में कैसा रहेगा मौसम, कैसी है पिच और क्या रहेगी प्लेइंग-11; यहां जानें सबकुछ

India vs South Africa Live Score Updates | IND vs SA T20 World Cup 2026 Scorecard Live: आईसीसी मेन्स टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर 8 में रविवार (22 फरवरी, 2026) को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच एक तरह से महामुकाबला खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों ही टीमें शानदार खेल दिखा रही हैं. साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया को टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में अब तक हार का सामना नहीं करना पड़ा है. ऐसे में मुकाबला जोरदार होने की उम्मीद है. टीम इंडिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच वर्ष 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच मुकाबला हुआ था. इस मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराकर भारत टी-20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना था. अहमदाबाद की पिच बल्लेबाजों की मददगार होती है. यहां पर पहली पारी का औसत स्कोर टी20 में 173 रन है. वैसे अहमदबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कुल 15 मुकाबले खेले गए हैं, इसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 10 दफा तो दूसरी बैटिंग करने वाली टीम ने 5 मुकाबले जीते हैं. पहली पारी का औसत स्कोर टी20 में अहमदाबाद में 173 रन है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच को लेकर माना जाता है कि यह गेंदबाजों के लिए मददगार होती थी. बल्लेबाजी शुरू होने के साथ ही जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी स्लो हो जाती है. इसके बाद बल्लेबाजी आसान हो जाती है. भारत और साउथ अफ्रीका अब तक इस टूर्नामेंट में अजेय हैं. ऐसे में मुकाबला रोचक होने के आसार हैं.दोनों टीमों के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले से जुड़ी हर अपडेट के लिए जुड़ रहें हमसे.

टीम इंडिया रविवार (22 फरवरी, 2026) को अपने सुपर 8 के मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी.