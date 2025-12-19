India vs South Africa 5th T20I Match Highlights: भारत ने 30 रनों से जीता मैच

India vs South Africa 5th T20I Match Highlights: भारत ने आखिरी मैच को 30 रनों से जीतकर सीरीज को 3-1 से अपने नाम कर लिया है. दक्षिण अफ्रीका की टीम 231 रनों का पीछा करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 201 ही बना पाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से डिकॉक 65 रन, ब्रेविस 31 रन, मिलर 18 रन, लिंडे 16, यान्सन 14 रन और रिजा 13 रन बनाकर आउट हुए. इसके अलावा, बॉश 17 रन और एनगिडी 7 रन बनाकर नॉट आउट रहे.

india vs south africa 5th t20i match live updates

भारत की तरफ से वरुण ने 4 विकेट, बुमराह ने 2 विकेट, अर्शदीप ने 1 विकेट और हार्दिक पांड्या ने 1 विकेट झटके.

इससे पहले भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. भारत की तरफ से तिलक वर्मा ने 42 गेंदों में 73 बनाए हैं. हार्दिक ने 25 गेंदों में 63 रन बनाए. इसके अलावा, संजू 37 रन और अभिषेक शर्मा 37 रन बनाकर आउट हुए हैं. तो वहीं, अंत में आकर शिवम दुबे ने 3 गेंदों में 10 रनों की नाबाद पारी खेली. भारत की तरफ से एकमात्र बल्लेबाज कप्तान सूर्या असफल रहे और मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए.

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से ब़ॉश को 2, बार्टमेन को 1 और लिंडे को 1 सफलता मिली है.

भारत की प्लेइंग इलेवन:-

संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अर्शदीप सिंह, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती

दक्षिण अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

क्विंटन डी कॉक, रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्कराम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यान्सेन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन