India vs South Africa Live Score: धुंध की वजह से भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का चौथा टी20 मैच हुआ रद्द

IND Vs SA 4th T20I Live: लखनऊ में अत्यधिक धुंध और घनघोर कोहरे की वजह से लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाला चौथा टी20 मुकाबला रद्द हो गया है.

IND VS SA 4TH T20I MATCH LIVE UPDATES

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का चौथा मैच आज यानी बुधवार (17 दिसंबर, 2025) को लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:00 बजे खेला जाएगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब तक इन दोनों टीम के बीच खेले गए तीनों मैचों में पिच ने अहम भूमिका निभाई है और इस मैच में भी पिच ही तय करेगी कि किसे सबसे ज्यादा मदद मिलेगी.

इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट

इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट से पता चलता है कि पिच आमतौर पर लाल मिट्टी की बनी होती है. हालांकि इसमें थोड़ी मात्रा में काली मिट्टी भी मिली होती है. इसलिए बल्लेबाजों की तुलना में गेंदबाजों को ज़्यादा मदद मिल सकती है और विकेट आसानी से गिरते है. यह लखनऊ का मैदान दूसरों से अलग है क्योंकि इसकी पिचें सपाट नहीं है. जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना मुश्किल हो जाता है. इस पिच पर आते ही बल्लेबाजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि गेंद धीमी हो जाती है और रुक जाती है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

भारत की संभावित प्लेइंग

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन

रीज़ा हेंड्रिक्स, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन