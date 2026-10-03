IND vs PAK Final Live Score Updates: पाकिस्तान ने शुरू किया 212 रनों के टारगेट का पीछा, फरहान-सदाकत क्रीज पर

IND vs PAK Final Live Score Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए. भारतीय टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली. उनके अलावा तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 27 रन बनाए. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 21 और ईशान किशन ने 20 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 212 रनों का मजबूत टारगेट रखा. अब भारत को गोल्ड मेडल जीतने के लिए 211 रन का स्कोर डिफेंड करना है. नीचे पढ़ें इस मैच से जुड़ी सारी अपडेट्स…

भारत बनाम पाकिस्तान एशियन गेम्स फाइनल मैच लाइव स्कोर अपडेट्स.