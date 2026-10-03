IND vs PAK Final Live Score Updates: पाकिस्तान ने शुरू किया 212 रनों के टारगेट का पीछा, फरहान-सदाकत क्रीज पर

IND vs PAK Final Live Score Updates: भारत और पाकिस्तान के बीच एशियन गेम्स 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है. इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारतीय टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए. भारतीय टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली. उनके अलावा तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 27 रन बनाए. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 21 और ईशान किशन ने 20 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 212 रनों का मजबूत टारगेट रखा. अब भारत को गोल्ड मेडल जीतने के लिए 211 रन का स्कोर डिफेंड करना है. नीचे पढ़ें इस मैच से जुड़ी सारी अपडेट्स…
पाकिस्तान ने 212 रनों के टारगेट का पीछा शुरू कर दिया है. पाकिस्तान की ओर से साहिबजादा फरहान और माज सदाकत ओपनिंग करने आए हैं.
भारतीय टीम की ओर से सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 61 रनों की पारी खेली. उनके अलावा तिलक वर्मा ने 22 गेंदों पर नाबाद 51 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 27 रन बनाए. वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 21 और ईशान किशन ने 20 रनों का योगदान दिया. इसके दम पर भारत ने पाकिस्तान के सामने 212 रनों का मजबूत टारगेट रखा.
भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 212 रनों का टारगेट दिया है. भारत ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 211 रन बनाए.
तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में सिर्फ 21 गेंद में फिफ्टी ठोक दी है.
भारतीय टीम ने अपने 5 विकेट गंवा दिए हैं. ईशान किशन और श्रेयस अय्यर भी पवेलियन लौट चुके हैं. फिलहाल शिवम दुबे और तिलक वर्मा बल्लेबाजी कर रहे हैं. 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 137 रन पर पहुंच गया है.