IND Vs PAK T20 World Cup 2026 LIVE: भारत-पाक मैच के दौरान क्या होगी प्लेइंग-11? कैसी है पिच और क्या रहेगा मौसम का हाल

India vs Pakistan Live Score Updates | IND vs PAK T20 World Cup 2026 Scorecard Live: आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 में रविवार (15 फरवरी, 2026) को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा. टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं. ऐसे में तीसरा मुकाबला जीतने वाली टीम टॉप-8 में यानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह हाई वोल्टेज महामुकबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत जहां अमेरिका और नामीबिया को हराकर तीसरा मैच खेलने उतरेगा तो पाकिस्तान भी अपने शुरुआत दोनों मैच जीता है. पाकिस्तान की बात करें तो उसने नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जीत दर्ज की है. दोनों टीमें तीसरा मुकाबला एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगीं. यह मुकाबला जो भी टीम जीतेगी वह क्वार्टर फाइनल या कहें टॉप-8 में पहुंच जाएगी. ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है. यही वजह है कि मुकाबले को लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के अलावा फैन्स का जोश भी सातवें आसमान पर है. कोलंबों के आर प्रेमदासा स्डेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच यह महामुकाबला भारतीय समयानुसार यह मुकाबला शाम 7:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस ठीक आधे घंटे पहले यानी 6 बजकर 30 मिनट पर होगा. पिच रिपोर्ट यही कहती है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वह बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि इस पिच पर रनों का पीछा करना थोड़ा मुश्किल होता है. यहां पर बाउंड्री बहुत बड़ी है. ऐसे में ज्यादा स्कोरिंग मैच नहीं नहीं होता है. 170 रनाकर पहले बैटिंग करने वाली टीम विरोधी को चुनौती दे सकती है. भारत और पाकिसतान के बीच होने वाले मैच के लेटेस्ट अपडेट्स और अहम जानकारी के लिए जुड़े रहें.

