Live

IND Vs PAK T20 World Cup 2026 LIVE: भारत-पाक मैच के दौरान क्या होगी प्लेइंग-11? कैसी है पिच और क्या रहेगा मौसम का हाल

🕒 Updated: February 15, 2026 12:41:31 PM IST

India vs Pakistan Live Score Updates | IND vs PAK T20 World Cup 2026 Scorecard Live:  आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप 2026 में रविवार (15 फरवरी, 2026) को टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला खेला जाएगा. टूर्नामेंट में अब तक दोनों टीमों ने शुरुआती दोनों मुकाबले जीते हैं. ऐसे में तीसरा मुकाबला जीतने वाली टीम टॉप-8 में यानी क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगी. भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह हाई वोल्टेज महामुकबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत जहां अमेरिका और नामीबिया को हराकर तीसरा मैच खेलने उतरेगा तो पाकिस्तान भी अपने शुरुआत दोनों मैच जीता है. पाकिस्तान की बात करें तो उसने नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ जीत दर्ज की है. दोनों टीमें तीसरा मुकाबला एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगीं. यह मुकाबला जो भी टीम जीतेगी वह क्वार्टर फाइनल या कहें टॉप-8 में पहुंच जाएगी. ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए अहम है. यही वजह है कि मुकाबले को लेकर दोनों टीमों के खिलाड़ियों के अलावा फैन्स का जोश भी सातवें आसमान पर है. कोलंबों के आर प्रेमदासा स्डेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच यह महामुकाबला भारतीय समयानुसार यह मुकाबला शाम 7:00 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस ठीक आधे घंटे पहले यानी 6 बजकर 30 मिनट पर होगा. पिच रिपोर्ट यही कहती है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वह बैटिंग करना चाहेगी, क्योंकि इस पिच पर रनों का पीछा करना थोड़ा मुश्किल होता है. यहां पर बाउंड्री बहुत बड़ी है. ऐसे में ज्यादा स्कोरिंग मैच नहीं नहीं होता है. 170 रनाकर पहले बैटिंग करने वाली टीम विरोधी को चुनौती दे सकती है. भारत और पाकिसतान के बीच होने वाले मैच के लेटेस्ट अपडेट्स और अहम जानकारी के लिए जुड़े रहें. 

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह हाई वोल्टेज महामुकबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.
भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला यह हाई वोल्टेज महामुकबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.
Ind-Pak T20 World Cup LIVE: भारत और पाकिस्तान के बीच अहम मुकाबला श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में रविवार शाम को खेला जाएगा.

Live Updates

  • 12:41 (IST) 15 Feb 2026

    IND Vs PAK T20 World Cup 2026 LIVE:   बेहतर नेट रन रेट के आधार पर भारतीय टीम तालिका में शीर्ष पर

    IND Vs PAK T20 World Cup 2026 LIVE: ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान की टीमों ने अपने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं और बेहतर नेट रन रेट के आधार पर भारतीय टीम तालिका में शीर्ष पर है. पाकिस्तान दूसरे स्थान पर है. भारत ने अपने पहले दो मुकाबलों में संयुक्त राज्य अमेरिका और नामीबिया को हराया है, जबकि पाकिस्तान ने अमेरिका और नीदरलैंड को पराजित किया है.

  • 12:38 (IST) 15 Feb 2026

    IND Vs PAK T20 World Cup 2026 LIVE: कोलंबो में बारिश का खतरा बरकरार

    IND Vs PAK T20 World Cup 2026 LIVE: भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो में मैच के दौरान शाम को बारिश की 13% संभावना है, लेकिन गेम शुरू होने से पहले फोरकास्ट में बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा है. यह अलग बात है कि रविवार को अब तक बारिश नहीं हो रही है. उम्मीद की जा रही है कि बारिश नहीं हो.

  • 12:15 (IST) 15 Feb 2026

वेब स्टोरीज

किशमिश और शहद साथ मिलकर कर देंगे कमाल; जानें स्वास्थ्य...

February 15, 2026

क्या आप भी खाते हैं बेड पर खाना, जानिए कितना...

February 14, 2026

अपने पार्टनर के साथ परफेक्ट डेट नाइट पर देखें ये...

February 14, 2026

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026
IND Vs PAK T20 World Cup 2026 LIVE: भारत-पाक मैच के दौरान क्या होगी प्लेइंग-11? कैसी है पिच और क्या रहेगा मौसम का हाल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

IND Vs PAK T20 World Cup 2026 LIVE: भारत-पाक मैच के दौरान क्या होगी प्लेइंग-11? कैसी है पिच और क्या रहेगा मौसम का हाल
IND Vs PAK T20 World Cup 2026 LIVE: भारत-पाक मैच के दौरान क्या होगी प्लेइंग-11? कैसी है पिच और क्या रहेगा मौसम का हाल
IND Vs PAK T20 World Cup 2026 LIVE: भारत-पाक मैच के दौरान क्या होगी प्लेइंग-11? कैसी है पिच और क्या रहेगा मौसम का हाल
IND Vs PAK T20 World Cup 2026 LIVE: भारत-पाक मैच के दौरान क्या होगी प्लेइंग-11? कैसी है पिच और क्या रहेगा मौसम का हाल